Palakkad Student Attacked Case: ചൂണ്ടയിടുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ

വയറിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ കൗശിക്കിനെ ആദ്യം പാലക്കാട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും നിലവിൽ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 15, 2026, 07:58 PM IST
  • മീൻപിടിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ തർക്കം അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചു
  • തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ
  • പ്രതി കിരൺ രാജിനെയാണ് പാലക്കാട് ടൌൺ നോർത്ത് പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്

പാലക്കാട്: മീൻപിടിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ തർക്കം അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചു.  തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ. 

പ്രതി കിരൺ രാജിനെയാണ് പാലക്കാട് ടൌൺ നോർത്ത് പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.  പരിക്കേറ്റത് ചെമ്പൈ സംഗീത കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായ കൗശിക്കിനാണ്. സംഭവം നടന്നത് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആയിരുന്നു. പ്രതിയും കൗശിക്കും ചൂണ്ട ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ തർക്കമുണ്ടാകുകയും അത് അക്രമത്തിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു.

അക്രമത്തിൽ പ്രതി കൗശിക്കിനെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ശേഷം ഒളിവിൽ പോയി. തുടർന്ന് പോലീസ് ജില്ലാ ആശുപത്രി പരിസരത്തു നിന്നും പിടികൂടുകയായിരുന്നു. വയറിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ കൗശിക്കിനെ ആദ്യം പാലക്കാട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും നിലവിൽ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

