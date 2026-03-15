Palakkad Student Attacked Case: ചൂണ്ടയിടുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ

പാലക്കാട്: മീൻപിടിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ തർക്കം അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചു. തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ.
Also Read: അലുവ അതുൽ കൊലപാതകം: ബ്ലാക്ക് വിഷ്ണു, മണ്ണെണ്ണ നൗഫൽ, ഹുസ്സൈൻ എന്നിവരെ പ്രതിചേര്ത്തു
പ്രതി കിരൺ രാജിനെയാണ് പാലക്കാട് ടൌൺ നോർത്ത് പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. പരിക്കേറ്റത് ചെമ്പൈ സംഗീത കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായ കൗശിക്കിനാണ്. സംഭവം നടന്നത് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആയിരുന്നു. പ്രതിയും കൗശിക്കും ചൂണ്ട ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ തർക്കമുണ്ടാകുകയും അത് അക്രമത്തിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു.
അക്രമത്തിൽ പ്രതി കൗശിക്കിനെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ശേഷം ഒളിവിൽ പോയി. തുടർന്ന് പോലീസ് ജില്ലാ ആശുപത്രി പരിസരത്തു നിന്നും പിടികൂടുകയായിരുന്നു. വയറിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ കൗശിക്കിനെ ആദ്യം പാലക്കാട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും നിലവിൽ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ്.
