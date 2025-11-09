English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Palakkad Accident News: പാലക്കാട് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ മരത്തിലിടിച്ച് 3 മരണം; 2 പേർക്ക് പരിക്ക്

Palakkad Accident News: പാലക്കാട് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ മരത്തിലിടിച്ച് 3 മരണം; 2 പേർക്ക് പരിക്ക്

അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 9, 2025, 06:25 AM IST
  • പാലക്കാട്‌ സ്വദേശികളായ രോഹൻ രഞ്ജിത് (24), രോഹൻ സന്തോഷ്‌ (22), സനൂഷ് (19)എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.
  • ഇവര്‍ക്കൊപ്പം കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഋഷി(24), ജിതിന്‍ (21) എന്നിവര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് കൊടുമ്പ് കല്ലിങ്കൽ ജംക്‌ഷനില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ മരത്തിലിടിച്ച് മൂന്നു യുവാക്കള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പാലക്കാട്‌ സ്വദേശികളായ രോഹൻ രഞ്ജിത് (24), രോഹൻ സന്തോഷ്‌ (22), സനൂഷ് (19)എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഋഷി(24), ജിതിന്‍ (21) എന്നിവര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. മരത്തിലിടിച്ച കാര്‍ വയലിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ചിറ്റൂരിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുന്ന വഴിയാണ് കൊടുമ്പ് കല്ലിങ്കൽ ജംക്‌ഷനില്‍ വച്ച് അപകടമുണ്ടായത്. ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. 

അതേസമയം കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളിയിൽ കാർ മെട്രോ പില്ലറിലിടിച്ച്‌ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മരിച്ചു. ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ ഹറൂൺ ഷാജി, മുനീർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേർ അതീവ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം. 

Also Read: Student Found Dead: കോഴിക്കോട് നിയമ വിദ്യാർത്ഥി താമസ സ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ

അപകടത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻവശവും സൈഡ് ഭാ​ഗവും പൂർണമായി തകർന്നിരുന്നു. കാർ അമിതവേ​ഗതയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് നി​ഗമനം. തൃശൂർ ഭാ​ഗത്ത് നിന്നാണ് കാർ വന്നത്.

