  • Malayalam News
  • Palakkad City
  • Tipper Lorry Accident In Palakkad: നിയന്ത്രണം വിട്ട ടിപ്പർ ലോറി വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്

തേനീച്ച കൃഷിക്കായി മണ്ണാർക്കാട് ഭാഗത്ത് എത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 20, 2026, 11:05 AM IST
  • അപകടം നടന്നത് പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മേഖലയിലാണ്

പാലക്കാട്: നിയന്ത്രണം വിട്ട ടിപ്പർ ലോറി വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്.  അപകടം നടന്നത് പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മേഖലയിലാണ്.  

Also Read: ഓഫീസിൽ സ്ത്രീകളുമായി അടുത്തിടപഴകൽ ; കർണാടക ഡിജിപി രാമചന്ദ്ര റാവുവിന് സസ്‌പെൻഷൻ

ഇന്ന് രാവിലെ ആറുമണിയോടെ ആയിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ടിപ്പർ കൊന്നക്കാട് സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒരാളെയും നിയസര പരിക്കേറ്റ രണ്ടു പേരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!

തേനീച്ച കൃഷിക്കായി മണ്ണാർക്കാട് ഭാഗത്ത് എത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്.  ടിപ്പർ ഇവർ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ വീടിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നിരുന്നു. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

road accidentAccident In PalakkadPalakkad accidentTipper Lorry AccidentTipper Accident

