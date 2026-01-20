Tipper Lorry Accident In Palakkad: നിയന്ത്രണം വിട്ട ടിപ്പർ ലോറി വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്

പാലക്കാട്: നിയന്ത്രണം വിട്ട ടിപ്പർ ലോറി വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. അപകടം നടന്നത് പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മേഖലയിലാണ്.
ഇന്ന് രാവിലെ ആറുമണിയോടെ ആയിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ടിപ്പർ കൊന്നക്കാട് സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒരാളെയും നിയസര പരിക്കേറ്റ രണ്ടു പേരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തേനീച്ച കൃഷിക്കായി മണ്ണാർക്കാട് ഭാഗത്ത് എത്തിയ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. ടിപ്പർ ഇവർ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ വീടിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണമായും തകർന്നിരുന്നു.
