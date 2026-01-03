Addor Praksha: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സോണിയയെ കണ്ടത് പ്രസാദം നൽകാനെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

പാലക്കാട്: ശബരിമയിലെ സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ കണ്ടത് പ്രസാദം നൽകാനെന്ന യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്.
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് മുൻകൂർ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെന്നും അതൊന്നും താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. സന്ദർശത്തിന്റെ തലേദിവസം സോണിയാ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ പോകാൻ കൂടെ വരണമെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നുവെന്നും തന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ആളായത് കൊണ്ട് താൻ കൂടെ പോയിരുന്നുവെന്നും. ഇയാൾ കാട്ടുകള്ളനായിരുന്നെന്ന് അന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു.
പോറ്റിയെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ശബരിമലയിലെ അന്നദാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തണമെന്ന് പറയുകയും അതനുസരിച്ചു താൻ പോയിരുന്നുവെന്നും അതിനു ശേഷമാണ് പ്രസാദം നൽകാനെന്ന പേരിൽ പോറ്റി സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണാനെത്തിയതെന്നും. അല്ലാതെ താൻ മുഖാന്തരമല്ല സോണിയയുടെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അനുമതി പ്രകാരം താൻ കൂടെപ്പോയി എന്ന് മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
മാത്രമല്ല ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പാർലമെന്റ് അംഗമാണെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് ആരോപിച്ചു. അത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും. ബിജെപിയും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലം പണിയാൻ നടന്ന വ്യക്തി എത്രയോ തവണ പോറ്റിയെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫോൺ രേഖകളടക്കം പരിശോധിക്കണമെന്നും അതിലും അന്വേഷണം വേണ്ടതുണ്ടെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
