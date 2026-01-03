English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Palakkad City
  • Addor Praksha: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സോണിയയെ കണ്ടത് പ്രസാദം നൽകാനെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

Addor Praksha: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സോണിയയെ കണ്ടത് പ്രസാദം നൽകാനെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

ബിജെപിയും മാർക്‌സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലം പണിയാൻ നടന്ന വ്യക്തി എത്രയോ തവണ പോറ്റിയെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 3, 2026, 12:57 PM IST
  • ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ കണ്ടത് പ്രസാദം നൽകാനെന്ന യുഡിഎഫ് കൺവീനർ
  • കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് മുൻകൂർ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെന്നും അതൊന്നും താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു

Read Also

  1. Adoor Prakash: 'തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ പല കള്ളക്കേസുകളും ഉണ്ടാകും'; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ന്യായീകരിച്ച് അടൂർ പ്രകാശ്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിലെ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിലെ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
Kerala KN-604 Lottery Result: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ കോടിപതിയായതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-604 Lottery Result: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ കോടിപതിയായതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Shukra Surya Yuti: ജനുവരിയിലെ ശുക്രാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
7
Shukraditya yoga
Shukra Surya Yuti: ജനുവരിയിലെ ശുക്രാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Addor Praksha: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സോണിയയെ കണ്ടത് പ്രസാദം നൽകാനെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

പാലക്കാട്: ശബരിമയിലെ സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ കണ്ടത് പ്രസാദം നൽകാനെന്ന യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: മറ്റത്തൂരിൽ വിമതർ അനുനയത്തിലേക്ക്; ബിജെപി പിന്തുണയോടെ ജയിച്ച കോൺഗ്രസിന്‍റെ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് രാജിവയ്ക്കും

കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് മുൻകൂർ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെന്നും അതൊന്നും താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. സന്ദർശത്തിന്റെ തലേദിവസം സോണിയാ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ പോകാൻ കൂടെ വരണമെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നുവെന്നും തന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ആളായത് കൊണ്ട് താൻ കൂടെ പോയിരുന്നുവെന്നും.  ഇയാൾ കാട്ടുകള്ളനായിരുന്നെന്ന് അന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു. 

പോറ്റിയെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ശബരിമലയിലെ അന്നദാനം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തണമെന്ന് പറയുകയും അതനുസരിച്ചു താൻ പോയിരുന്നുവെന്നും അതിനു ശേഷമാണ് പ്രസാദം നൽകാനെന്ന പേരിൽ പോറ്റി സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണാനെത്തിയതെന്നും. അല്ലാതെ താൻ മുഖാന്തരമല്ല സോണിയയുടെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അനുമതി പ്രകാരം താൻ കൂടെപ്പോയി എന്ന് മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.  

Also Read: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ

മാത്രമല്ല ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പാർലമെന്റ് അംഗമാണെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് ആരോപിച്ചു. അത് മാർക്‌സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും. ബിജെപിയും മാർക്‌സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലം പണിയാൻ നടന്ന വ്യക്തി എത്രയോ തവണ പോറ്റിയെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫോൺ രേഖകളടക്കം പരിശോധിക്കണമെന്നും അതിലും അന്വേഷണം വേണ്ടതുണ്ടെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Adoor Prakashudf convenerUnnikrishnan PottyCongress leaderSonia Gandhi

Trending News