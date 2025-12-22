English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Palakkad City
  • Walayar Mob Lynching: 'പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ യശസിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം'; ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Walayar Mob Lynching: 'പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ യശസിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം'; ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

CM Pinarayi Vijayan: പാലക്കാട് എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണം സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 22, 2025, 04:41 PM IST
  • പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും
  • കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

Read Also

  1. Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം: സ്ത്രീകൾക്കും പങ്കെന്ന് പോലീസ്

Trending Photos

Horoscope 2026: 2026ലെ ഭാ​ഗ്യരാശിക്കാ‍ർ ഇവർ; 365 ദിവസവും അടിമുടി ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്
5
Horoscope 2026
Horoscope 2026: 2026ലെ ഭാ​ഗ്യരാശിക്കാ‍ർ ഇവർ; 365 ദിവസവും അടിമുടി ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്
Kerala KR-735 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-735 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kwerala Lottery Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം; ഒരു കോടി ആർക്കെന്ന് അറിയാം!
5
Kerala Lottery Result
Kwerala Lottery Result: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം; ഒരു കോടി ആർക്കെന്ന് അറിയാം!
Lakshmi Narayana Yoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്മീ നാരായണയോ​ഗം; ഈ രാശികൾക്ക് അളവില്ലാത്ത സമ്പത്തും സൗഭാ​ഗ്യവും, നിങ്ങളുടെ രാശിയേത്?
7
Lakshmi Narayana Yoga
Lakshmi Narayana Yoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്മീ നാരായണയോ​ഗം; ഈ രാശികൾക്ക് അളവില്ലാത്ത സമ്പത്തും സൗഭാ​ഗ്യവും, നിങ്ങളുടെ രാശിയേത്?
Walayar Mob Lynching: 'പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ യശസിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം'; ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

പാലക്കാട്: വാളയാറിൽ ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട റാം നാരായൺ ബകേലിന് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ബകേലിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Add Zee News as a Preferred Source

പാലക്കാട് എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണം സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകി.

സർക്കാർ പരിശോധിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. കേരളം പോലുള്ള പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ യശസിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണിത്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഒരിക്കലും അം​ഗീകരിക്കാനാകില്ല. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ജാ​ഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Walayar Mob LynchingCM Pinarayi Vijayan

Trending News