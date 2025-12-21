English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Palakkad City
  • Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം: സ്ത്രീകൾക്കും പങ്കെന്ന് പോലീസ്

Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം: സ്ത്രീകൾക്കും പങ്കെന്ന് പോലീസ്

വാളയാർ ആൾകൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പങ്കെന്ന് പോലീസ്. രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട ആക്രമണത്തിൽ ഛത്തിസ്ഗഡ് സ്വദേശി രാംനാരായണനെ ചില സ്ത്രീകളും മർദിച്ചെന്നാണ് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 21, 2025, 11:40 AM IST
  • വാളയാർ ആൾകൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പങ്കെന്ന് പോലീസ്

Read Also

  1. Walayar Dam : വാളയാർ ഡാം നാളെ തുറക്കും, അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 202.30 അടിയായി

Trending Photos

Dec 21 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിലുണ്ടോ ഭാഗ്യമാറ്റങ്ങൾ? 12 രാശികളുടെയും ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
12
Love Horoscope
Dec 21 Love Horoscope: നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിലുണ്ടോ ഭാഗ്യമാറ്റങ്ങൾ? 12 രാശികളുടെയും ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
6
Gajalakshmi Rajayoga
Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല! സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും മാറ്റമില്ല! സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം: സ്ത്രീകൾക്കും പങ്കെന്ന് പോലീസ്

പാലക്കാട്: വാളയാർ ആൾകൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പങ്കെന്ന് പോലീസ്. രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട ആക്രമണത്തിൽ ഛത്തിസ്ഗഡ് സ്വദേശി രാംനാരായണനെ ചില സ്ത്രീകളും മർദിച്ചെന്നാണ് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണമേറ്റെടുത്ത ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കും.  ആക്രമണത്തിൽ പതിനഞ്ചോളം പേർ പങ്കാളികളായെന്നും ഇതിൽ ചിലർ നാടുവിട്ടു എന്നുമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

Updating...

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Walayar Mob LynchingWalayarPalakkadsuspect

Trending News