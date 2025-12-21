Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം: സ്ത്രീകൾക്കും പങ്കെന്ന് പോലീസ്

പാലക്കാട്: വാളയാർ ആൾകൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പങ്കെന്ന് പോലീസ്. രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട ആക്രമണത്തിൽ ഛത്തിസ്ഗഡ് സ്വദേശി രാംനാരായണനെ ചില സ്ത്രീകളും മർദിച്ചെന്നാണ് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണമേറ്റെടുത്ത ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കും. ആക്രമണത്തിൽ പതിനഞ്ചോളം പേർ പങ്കാളികളായെന്നും ഇതിൽ ചിലർ നാടുവിട്ടു എന്നുമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
