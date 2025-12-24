English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Palakkad City
  • Walayar Mob Lynching: വാളയർ ആൾകൂട്ടക്കൊലപാതകം: ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

Walayar Mob Lynching: വാളയർ ആൾകൂട്ടക്കൊലപാതകം: ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

14 കൊല്ലം മുമ്പ് ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയായിരുന്ന ആനന്ദൻ എന്നയാളെ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം സിഐടിയുവിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാണെന്നും ഇയാളിപ്പോൾ ബിജെപി പ്രവർത്തകനാണെന്നുമാണ് എ പ്രഭാകരൻ പറയുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 24, 2025, 01:33 PM IST
  • വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ
  • ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കമ്മീഷന് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം

Read Also

  1. Walayar Mob Lynching: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ടക്കൊലപാതകം; 2 പേർ കൂടി കസ്റ്റഡിയിൽ

Trending Photos

Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം
6
Trigrahi Yoga
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
5
recipe
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
Walayar Mob Lynching: വാളയർ ആൾകൂട്ടക്കൊലപാതകം: ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

പാലക്കാട്: വാളയാർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കമ്മീഷന് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. പ്രാഥമിക വസ്തുതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നാളെ സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു

അതേസമയം കേസില്‍ മൂന്നു പേർ കൂടി കസ്റ്റഡിയിലായെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഒളിവിലുള്ള പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ കീഴടങ്ങുന്നതിനായി ബന്ധുക്കളെ സമ്മർദ്ദപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.  പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 8 ലധികം പേർ കൂടി പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ്.

Also Read: തുലാം രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം

കേസില്‍ ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായവരിൽ ഒരാൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനാണെന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്‌. അട്ടപ്പള്ളം സ്വദേശി വിനോദ് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്താണ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. അതേസമയം പ്രതികളിൽ ഒരാൾ സിഐടിയു പ്രവ‍ർത്തകനാണെന്ന ആരോപണം മലമ്പുഴ എംഎൽഎ ഷേധിച്ചു. 14 കൊല്ലം മുമ്പ് ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയായിരുന്ന ആനന്ദൻ എന്നയാളെ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം സിഐടിയുവിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാണെന്നും ഇയാളിപ്പോൾ ബിജെപി പ്രവർത്തകനാണെന്നുമാണ് എ പ്രഭാകരൻ പറയുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Walayar Mob LynchingNational Human Rights Commissionവാളയർ ആൾകൂട്ട കൊലപാതകംWalayar casePalakkad

Trending News