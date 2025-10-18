English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Palakkad City
  • Lightning Strike: പാലക്കാട് ഇടിമിന്നലേറ്റ് യുവതിക്ക് പരിക്ക്; കൈക്ക് പൊള്ളലേറ്റു, സംഭവം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ

Lightning Strike: പാലക്കാട് ഇടിമിന്നലേറ്റ് യുവതിക്ക് പരിക്ക്; കൈക്ക് പൊള്ളലേറ്റു, സംഭവം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ

കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അശ്വതിക്ക് ഇടിമിന്നലേറ്റ് പരിക്ക് പറ്റിയത്. കൈക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 18, 2025, 06:16 PM IST
  • പുസ്തകം എടുക്കുന്നതിനായി മുറിക്കകത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ അതിശക്തമായ മിന്നലേൽക്കുകയായിരുന്നു.
  • കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അശ്വതിയുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടമായിരുന്നു.

Read Also

  1. Rain Alert: തീവ്രന്യുന മർദ്ദവും ചക്രവാതച്ചുഴിയും; കേരളത്തിൽ അടുത്ത 7 ദിവസം ഇടിയോടു കൂടിയ മഴ

Trending Photos

Gold Rate in Kerala Today 17 Oct 2025: സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; വർധിച്ചത് 2,840 രൂപ, ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഇനി 2, 640 രൂപ മാത്രം!
7
Gold price today
Gold Rate in Kerala Today 17 Oct 2025: സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; വർധിച്ചത് 2,840 രൂപ, ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഇനി 2, 640 രൂപ മാത്രം!
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല..! പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല..! പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
Kerala Lottery Result Today 17 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala Lottery Result Today 17 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 18 October 2025: കാരുണ്യയുടെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 18 October 2025: കാരുണ്യയുടെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Lightning Strike: പാലക്കാട് ഇടിമിന്നലേറ്റ് യുവതിക്ക് പരിക്ക്; കൈക്ക് പൊള്ളലേറ്റു, സംഭവം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ

പാലക്കാട്: കുറ്റനാട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ഇടിമിന്നലേറ്റ് യുവതിക്ക് പരിക്ക്. കൂറ്റനാട് അരി ഗോഡൗണിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന മേനോത്ത് ഞാലിൽ അശ്വതി എന്ന യുവതിക്കാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റതിനെ തുടർന്ന് പരിക്ക് പറ്റിയത്. അശ്വതിയുടെ കൈക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. പുസ്തകം എടുക്കുന്നതിനായി മുറിക്കകത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ അതിശക്തമായ മിന്നലേൽക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അശ്വതിയുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവരെ കൂറ്റനാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം കേരളത്തിൽ അടുത്ത 7 ദിവസം നേരിയ, ഇടത്തരം മഴയോ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്‌ക്കോ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ 24 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഇന്നും നാളെയും ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത 5 ദിവസം ഇടിമിന്നലിനും 30-40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: Sabarimala: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുടെ വീട്ടില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ പരിശോധന

ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുതൽ 22 വരെ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. കേരള -  കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ 22 വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Lightning strikePalakkad Newsഇടിമിന്നലേറ്റ് യുവതിക്ക് പരിക്ക്പാലക്കാട്

Trending News