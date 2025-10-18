Lightning Strike: പാലക്കാട് ഇടിമിന്നലേറ്റ് യുവതിക്ക് പരിക്ക്; കൈക്ക് പൊള്ളലേറ്റു, സംഭവം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ

പാലക്കാട്: കുറ്റനാട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ഇടിമിന്നലേറ്റ് യുവതിക്ക് പരിക്ക്. കൂറ്റനാട് അരി ഗോഡൗണിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന മേനോത്ത് ഞാലിൽ അശ്വതി എന്ന യുവതിക്കാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റതിനെ തുടർന്ന് പരിക്ക് പറ്റിയത്. അശ്വതിയുടെ കൈക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. പുസ്തകം എടുക്കുന്നതിനായി മുറിക്കകത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ അതിശക്തമായ മിന്നലേൽക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അശ്വതിയുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവരെ കൂറ്റനാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം കേരളത്തിൽ അടുത്ത 7 ദിവസം നേരിയ, ഇടത്തരം മഴയോ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കോ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ 24 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഇന്നും നാളെയും ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത 5 ദിവസം ഇടിമിന്നലിനും 30-40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് മുതൽ 22 വരെ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. കേരള - കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ 22 വരെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
