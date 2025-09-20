English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ

ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് വിറ്റാമിൻ എ. കാഴ്ചശക്തി കൂട്ടാൻ എറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടതും ഇതാണ്. 

 

ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ എ കുറഞ്ഞാൽ അത് ഒരാളുടെ കാഴ്ചശക്തിയെ ബാധിക്കും. ഒപ്പം മറ്റ് ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാഴ്ചശക്തി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ എ അടങ്ങിയ ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. 

 
1 /6

മുട്ട - മുട്ടയിൽ റെറ്റിനോൾ രൂപത്തിൽ വിറ്റാമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും.  

2 /6

പപ്പായ - കാഴ്ചശക്തി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന അവശ്യ പോഷകങ്ങൾക്കൊപ്പം പപ്പായയിൽ വിറ്റാമിൻ എയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  

3 /6

മധുരക്കിഴങ്ങ് - ബീറ്റാ കരോട്ടിന്റെ മറ്റൊരു മികച്ച ഉറവിടമാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ്. ഇവ ഡയറ്റിലുൾപ്പെടുത്തുന്നത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ എ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.   

4 /6

ചീര - ചീരയിൽ വിറ്റാമിൻ എ, ല്യൂട്ടിൻ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.   

5 /6

ക്യാരറ്റ് - ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ അടങ്ങിയ വെജിറ്റബിൾ ആണ് ക്യാരറ്റ്. ക്യാരറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ബീറ്റാ കരോട്ടിനെ ശരീരം വിറ്റാമിൻ എ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും.   

6 /6

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.  

Vitamin A Deficiency Vitamin A Foods For vitamin A deficiency വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എ കുറവ്

Next Gallery

Karunya Lottery Result Today 20 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola