Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ

ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് വിറ്റാമിൻ എ. കാഴ്ചശക്തി കൂട്ടാൻ എറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടതും ഇതാണ്.
ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ എ കുറഞ്ഞാൽ അത് ഒരാളുടെ കാഴ്ചശക്തിയെ ബാധിക്കും. ഒപ്പം മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാഴ്ചശക്തി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ എ അടങ്ങിയ ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം.
മുട്ട - മുട്ടയിൽ റെറ്റിനോൾ രൂപത്തിൽ വിറ്റാമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും.
പപ്പായ - കാഴ്ചശക്തി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന അവശ്യ പോഷകങ്ങൾക്കൊപ്പം പപ്പായയിൽ വിറ്റാമിൻ എയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
മധുരക്കിഴങ്ങ് - ബീറ്റാ കരോട്ടിന്റെ മറ്റൊരു മികച്ച ഉറവിടമാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ്. ഇവ ഡയറ്റിലുൾപ്പെടുത്തുന്നത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ എ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ചീര - ചീരയിൽ വിറ്റാമിൻ എ, ല്യൂട്ടിൻ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
ക്യാരറ്റ് - ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ അടങ്ങിയ വെജിറ്റബിൾ ആണ് ക്യാരറ്റ്. ക്യാരറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ബീറ്റാ കരോട്ടിനെ ശരീരം വിറ്റാമിൻ എ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
