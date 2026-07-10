/World Kebab Day 2026: ഇന്ന് ലോക കബാബ് ദിനം: പരീക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ട രുചികരമായ കബാബുകൾ ഇതെല്ലാം...

Variety Of Kebabs: കബാബ് കേവലം ഒരു ഭക്ഷണമല്ല, അതൊരു വികാരമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറെ ജനപ്രിയമായ ചില കബാബുകൾ പരിചയപ്പെടാം.
കബാബ് വെറുമൊരു ഭക്ഷണവിഭവമല്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തലമുറകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. ഇന്ത്യയും കബാബും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ വലുതാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പാചക സംസ്കാരത്തിൽ അത്രമേൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണ് കബാബ്.
എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ലോകമെമ്പാടും 'ലോക കബാബ് ദിനമായി' (World Kebab Day) ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറെ ജനപ്രിയമായ കബാബുകൾ പരിചയപ്പെടാം.
സബ്സ് കബാബ് (Subz Kebab) കാരറ്റ്, ബീൻസ്, ഗ്രീൻ പീസ്, കോളിഫ്ലവർ, ചീര, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയ ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ ചേർത്താണ് ഈ കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മസാലകൾ ചേർത്ത കബാബ് ഉടയാതിരിക്കാനും നല്ല മൊരിവ് കിട്ടാനും ബ്രെഡ്ക്രംബ്സ് ചേർക്കും. ചൂടുള്ള പൊറോട്ടയ്ക്കും ഗ്രീൻ ചട്നിക്കുമൊപ്പം കഴിക്കാൻ മികച്ചതാണ് സബ്സ് കബാബ്.
ടുണ്ടേ കബാബ് (Tunday Kebab) ഗലൂട്ടി കബാബുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇവ പരമ്പരാഗതമായി 100 വിദേശ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. 'ടുണ്ടേ' എന്ന ഉറുദു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു കൈ ഇല്ലാത്ത് എന്നാണ്. ഹാജി മുറാദ് അലിയാണ് ഈ കബാബുകൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയത്. ഹാജി മുറാദ് അലിക്ക് ഒരു കൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പരമ്പരാഗതമായി, ഇവ അരിഞ്ഞ ആട്ടിറച്ചി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പപ്പായ പേസ്റ്റ് എന്നിവയോടൊപ്പം സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക മിശ്രിതം ചേർത്താണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. റൂമാലി റൊട്ടി, ചട്ണി, ഉള്ളി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയാണ്.
ഷാമി കബാബ് (Shami Kebab) മട്ടൺ, കടലമാവ്, ജീരകം, കടല പരിപ്പ്, ഉള്ളി, മല്ലിയില, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കബാബാണിത്. മുട്ടയ്ക്കൊപ്പം സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ചേർത്താണ് ഈ കബാബ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഈ കബാബിന് നല്ല ആകൃതിയും ഘടനയുമാണ്.
മട്ടൺ സീഖ് കബാബ് (Mutton Seekh Kebab) മട്ടൺ സീഖ് കബാബ് ഒരു മുഗളായ് വിഭവമാണ്. ഇത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രീയ കബാബാണ്. ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ആട്ടിറച്ചി, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഉള്ളി, ധാരാളം സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. നന്നായി മസാല പുരട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഈ കൂട്ട് ഇരുമ്പ് കമ്പികളിൽ (metal skewers) കോർത്തെടുത്ത ശേഷം കനലിലോ ബാർബിക്യൂവിലോ വെച്ചാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്.
രശ്മി കബാബ് (Reshmi Kebab) ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും മുഗളായ് വേരുകളുള്ള ഒരു നോൺ-വെജിറ്റേറിയൻ ചിക്കൻ കബാബാണിത്. തൈര്, ഫ്രഷ് ക്രീം, ചീസ്, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എന്നിവ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനൊപ്പം ധാരാളം ക്രീമും കശുവണ്ടിയും ചേർത്താണ് ഇത് പാകം ചെയ്യുന്നത്.
പെഷാവാരി കബാബ് (Peshawari Kebab) പെഷവാറിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഇത് പാഷ്തൂൺ (Pashtun) പാചകശൈലിയിലെ ഒരു വിഭവമാണ്. കൊത്തിയരിഞ്ഞ ആട്ടിറച്ചി, സവാള, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, പുതിനയില എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ജീരകം, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് തുടങ്ങിയ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ചേർത്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഈ കബാബിന്റെ രുചിയും ഘടനയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉണക്ക മാതളനാരങ്ങക്കുരു പൊടിച്ചതോ വറുത്ത കടലമാവോ ചേർക്കാറുണ്ട്.
ഹര ഭാര കബാബ് (Hara Bhara kebab) പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ കബാബ് വിഭവമാണിത്. ധാരാളം ഗ്രീൻ പീസ്, ചീര, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, ജീരകം, ഗരം മസാല, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്ത് ചെറിയ പാറ്റികളാക്കി (pattie) മാറ്റുന്നു. 'ഹര ഭാര' എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം പച്ചയും പുതുമയും എന്നാണ്. ഈ കബാബ് പോഷകസമൃദ്ധമാണ്.
പനീർ കബാബ് (Paneer Kebab) വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവമാണ് പനീർ കബാബ്. ഇത് തൈര്, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ചുവന്ന മുളകുപൊടി, മഞ്ഞൾ, ജീരകം, മല്ലിയില, ഗരം മസാല, നാരങ്ങാനീര് എന്നിവയിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പനീർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. ഉള്ളി, കാപ്സിക്കം, തക്കാളി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഇരുമ്പ് കമ്പികളിൽ കോർത്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പുതിന-മല്ലി ചട്ണിക്കൊപ്പമാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത്.
കകോരി കബാബ് (Kakori Kebab) മുഗൾ പാചകരീതിയുടെ ഭാഗമാണ് കകോരി കബാബ്. 'കകോരി' എന്നാൽ 'ഏറ്റവും മൃദുവായത്' എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
ലാംബ് ചോപ്പ് കബാബ് (Lamb Chop Kebab) ആട്ടിറച്ചി, ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, അരിപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പയർപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം കബാബാണ് ലാംബ് ചോപ്പ് കബാബ്. ഈ വിഭവം മണിക്കൂറുകളോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത്. ഇത് മസാല രുചി മാംസത്തിലേക്ക് കയറാനും മാംസത്തിന്റെ മൃദുത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.
ഫിഷ് കബാബ് (Fish Kebab) സാൽമൺ, അയക്കൂറ, മാഹി മാഹി, ഭെറ്റ്കി തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ഫിഷ് കബാബ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നാരങ്ങാനീര്, ഉപ്പ്, കുരുമുളകുപൊടി, വെളുത്തുള്ളി, വെണ്ണ, മല്ലിയില എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ചേരുവകൾ. മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഗ്രിൽ ചെയ്തോ, ബേക്ക് ചെയ്തോ, എയർ ഫ്രയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്തൂരിയിലോ വെച്ച് പുറംഭാഗം ചെറുതായി മൊരിയും വരെ പാകം ചെയ്യും. പുറംഭാഗം മൊരിഞ്ഞതും എന്നാൽ ഉള്ളിൽ വളരെ മൃദുവായതുമായ ഈ വിഭവം ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.
ദഹി കെ കബാബ് (Dahi Ke Kebab) വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞുപോകുന്ന ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ കബാബാണിത്. തൈര് , വിവിധ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, മല്ലിയില, കശുവണ്ടി പേസ്റ്റ്, ബ്രെഡ് ക്രംസ്, കടലമാവ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് കബാബ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഈ മിശ്രിതം ചെറിയ ആകൃതിയിലാക്കി, ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞ്, ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്നത് വരെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തോ, ബേക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫ്രയറിൽ പാകം ചെയ്തോ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും സ്വാദുള്ളത്.
സോയ കബാബ് (Soya Kebab) പൊടിച്ചെടുത്ത സോയ ചങ്ക്സ്, അരച്ചെടുത്ത ചെറുപയർ എന്നിവ ചേർത്താണ് ഈ വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവം തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ബൈൻഡിംഗ് ഏജന്റായി കടലമാവും ചേർക്കുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം പുഴുങ്ങി ഒടച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില എന്നിവയും വിവിധ ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ മിശ്രിതവും ചേർക്കുന്നു. ആരോഗ്യകരവും രുചികരവുമായ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവമാണ് സോയ കബാബ്.
പത്തർ കെ കബാബ് (Pathar Ke Kebab) ഹൈദരാബാദിലെ രാജകീയ പാചകശൈലിയിലൂടെയാണ് പത്തർ കെ കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 'പത്തർ' എന്നാൽ കല്ല് എന്ന് അർത്ഥം, അതിനാൽ ഇതിനെ 'സ്റ്റോൺ കബാബ്' (Stone Kebab) എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗ്രില്ലിലോ പാനിലോ പാകം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, ചൂടാക്കിയ വലിയ ഗ്രാനൈറ്റ് കല്ലിൽ വെച്ചാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത്. മാംസത്തോടൊപ്പം തൈര്, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മുളകുപൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ജീരകം, മല്ലിപ്പൊടി, നാരങ്ങാനീര്, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
മഷ്റൂം ഗലൂട്ടി(Mushroom Galouti) ബട്ടൺ മഷ്റൂം, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, കശുവണ്ടി പേസ്റ്റ്, കടലമാവ്, സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, നെയ്യ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ഒരു കബാബ് വിഭവമാണിത്. പുറംഭാഗം നല്ല മൊരിഞ്ഞും ഉള്ളിൽ വളരെ മൃദുവായ ഈ കബാബ് മികച്ചൊരു ലഘുഭക്ഷണമാണ്.