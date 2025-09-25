Signs Of PCOS: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാം ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ

സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന അസുഖമായി മാറുന്നു പിസിഒഎസ്. ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം
തുടർച്ചയായി നിങ്ങളുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ സൈക്കിളിനു മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിസിഓഎസിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. കൂടാതെ അമിതമായി ആർത്തവ രക്തം പോകുന്നുവേങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.
മുഖത്തിൽ അമിതമായി മുഖക്കുരു ഉണ്ടാവുകയോ, എണ്ണമയം വർധിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് മൂലമാണ് ഇവ ഉണ്ടാകുന്നത്.
മുഖത്തിൽ, നെഞ്ചിൽ, കാലിൽ, തുടങ്ങി ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു പലഭാഗങ്ങളിലായി അമിതമായി രോമം വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിസിഒഎസ് ലക്ഷണമാണ്.
പെട്ടെന്ന് വണ്ണം കൂടുകയോ, ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പ്രയാസമാകുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിസിഒഎസ് ലക്ഷണമാണ്. അമിതമായ വണ്ണം പ്രമേത്തിനു കാരണമാകും
അമിതമായും മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നതും മുടിയുടെ കനം കുറയുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക. ശരീരത്തിൽ ആൻഡ്രജന്റെ അളവ് വർധിക്കുന്നത് ആണ് കാരണം.
