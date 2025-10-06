Essential oils: ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം കൂട്ടാൻ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ

ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം കൂട്ടുന്ന എണ്ണകൾ
മുഖക്കുരുവിനും എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മത്തിനും അനുയോജ്യമായ എണ്ണയാണ് ടി ട്രീ ഓയിൽ. ഇതിൻ്റെ ആൻ്റിഫംഗൽ, ആൻ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ ചർമ്മത്തിലെ ബാക്ടീരിയകളെയും ഫംഗസിനെയും തടയുന്നു.
ചർമ്മത്തിലെ ചുവപ്പ്, പൊള്ളൽ, ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തമമാണ് ലാവെൻഡർ ഓയിൽ. കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് തുള്ളി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിന് നല്ലതാണ്.
കാരറ്റ് ഓയിലിന് ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റ് ആൻ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ചർമ്മത്തിൻ്റെ യുവത്വം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കിന്നു.
റോസ്മേരി ഓയിൽ, കോശ ഉത്പാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, ചർമ്മത്തെ മൃദുവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചർമ്മത്തിലെ അധിക എണ്ണ ഉൽപാദനം നിയന്ത്രിക്കുകയും സ്വാഭാവിക ഈർപ്പം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഓറഞ്ചിൽ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും, ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തെയും മുടിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ശക്തമായ ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റായ വിറ്റാമിൻ സി ഇവയിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
