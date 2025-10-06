English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Essential oils: ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം കൂട്ടാൻ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കൂ

ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം കൂട്ടുന്ന എണ്ണകൾ
  • Oct 06, 2025, 12:11 PM IST

ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം കൂട്ടുന്ന എണ്ണകൾ
1 /6

മുഖക്കുരുവിനും എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മത്തിനും അനുയോജ്യമായ എണ്ണയാണ് ടി ട്രീ ഓയിൽ. ഇതിൻ്റെ ആൻ്റിഫംഗൽ, ആൻ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ ചർമ്മത്തിലെ ബാക്ടീരിയകളെയും ഫംഗസിനെയും തടയുന്നു.  

2 /6

ചർമ്മത്തിലെ ചുവപ്പ്, പൊള്ളൽ, ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തമമാണ് ലാവെൻഡർ ഓയിൽ. കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് തുള്ളി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിന് നല്ലതാണ്.  

3 /6

കാരറ്റ് ഓയിലിന് ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റ്  ആൻ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ചർമ്മത്തിൻ്റെ യുവത്വം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കിന്നു.   

4 /6

റോസ്മേരി ഓയിൽ, കോശ ഉത്പാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, ചർമ്മത്തെ മൃദുവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചർമ്മത്തിലെ അധിക എണ്ണ ഉൽപാദനം നിയന്ത്രിക്കുകയും സ്വാഭാവിക ഈർപ്പം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.  

5 /6

ഓറഞ്ചിൽ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും, ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തെയും മുടിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ശക്തമായ ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റായ വിറ്റാമിൻ സി ഇവയിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.   

6 /6

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.  

Essential oils Skincare

