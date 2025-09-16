ഓർമ്മശക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന 5 ദൈനംദിന ശീലങ്ങൾ

നമ്മൾ നിസ്സാരമെന്ന് കരുകുന്ന ചില ദൈനംദിന ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ ബാധിക്കുന്നു. ഓർമ്മശക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന 5 ദൈനംദിന ശീലങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം.
ഓർമ്മശക്തിയെ ബാധിക്കുന്ന 5 ദൈനംദിന ശീലങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം.
ഓർമ്മശക്തി ഏകീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഉറക്കത്തിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. പഠനത്തിനും ഓർമ്മയ്ക്കും കാരണമാകുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമായ ഹിപ്പോകാമ്പസ് ഉറക്കക്കുറവ് മൂലം തകരാറിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്ഥിരം ഉറക്കമില്ലായ്മ, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെയും വിവര സംസ്കരണത്തെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിനെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
മൾട്ടിടാസ്കിംഗിലൂടെ സമയം ലാഭിക്കാം എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, ഈ പ്രവൃത്തി തലച്ചോറിനെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും, ഓർമ്മയെ തകരാറിലാക്കുമെന്നും ഗവേഷകർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അമിതമായി പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നതിലൂടെ തലച്ചോറിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനത്തെയും ഓർമ്മശക്തിയെയും തകരാറിലാക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.
വ്യായാമം തലച്ചോറിലെ രക്തയോട്ടം കൂട്ടുകയും, ഓക്സിജൻ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, പുതിയ മസ്തിഷ്ക ശൃംഖലകളുടെ വികാസത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാസീനമായ ജീവിതശൈലി ഓർമ്മക്കുറവിനും കാലക്രമേണ വൈജ്ഞാനിക തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു.
സ്ട്രെസ് ഹോർമോണുകൾ ഹിപ്പോകാമ്പസിൻ്റെ വലുപ്പം കുറയാൻ കാരണമാവുകയും ഓർമ്മശക്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ദീർഘകാല സമ്മർദ്ദം ഏകാഗ്രത, പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഓർമ്മശക്തിയെ കൂടുതൽ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. (Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.)
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് വിലയിൽ കുതിച്ച് സ്വർണം; 82,000 കടന്നു, ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണത്തിന് ഇത്ര!