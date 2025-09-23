Fiber rich fruits: ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഈ അഞ്ചു പഴങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ

ഫൈബർ അടങ്ങിയ ആഹാരം എപ്പോഴും ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ അഞ്ചു പഴങ്ങൾ ഫൈബറാൽ സമൃദ്ധമാണ്.
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഫൈബറിന്റെ മികച്ച ഉറവിടമാണ്. ഉയർന്ന ഫൈബർ അളവ് ദഹനത്തിനു ഗുണം ചെയ്യും. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നിയന്ത്രിക്കാനും, പ്രമേഹത്തിനും പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നല്ലതാണ്.
ബെറികളിൽ റാസ്ബെറി, ബ്ലാക്ക്ബെറി എന്നിവയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബ്ലൂബെറിയിലും, സ്ട്രോബെറിയിലും ഫൈബറിൻ്റെ അളവ് മറ്റ് പഴങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്.
പെർസിമണുകളിൽ നാരുകൾ ധാരാളമടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദഹനത്തിനു സഹായിക്കുകയും, ആരോഗ്യകരമായ കുടൽ ബാക്ടീരിയകളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.
പേരയ്ക്കയിൽ ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ദഹന ആരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും, കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ആപ്പിളിൽ ലയിക്കുന്ന നാരുകളും ലയിക്കാത്ത നാരുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. (Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.)
