Benefits of Basil: ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? തുളസി കഴിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ

പാചകത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ബേസിൽ അഥവാ തുളസി.
തായ്, വിയറ്റ്നാമീസ്, ഇറ്റാലിയൻ തുടങ്ങിയ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ പാചകത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ബേസിൽ അഥവാ തുളസി. ജെനോവീസ് , തായ്,പർപ്പിൾ തുടങ്ങി പല തരത്തിലുള്ള തുളസികൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. നിറയെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ തുളസിയിലയുണ്ട് , അതോ കുറിച്ച് അറിയാം
തുളസിയുടെ ഇലകൾ ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റുകളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ്. ശരീരകോശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്ത സംയുക്തങ്ങളാണ് ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റ്.
വിറ്റാമിൻ കെ യുടെ മികച്ച ഉറവിടമാണ് തുളസി, പ്രത്യേകിച്ച് ഉണങ്ങിയ തുളസിയില. വിറ്റാമിൻ കെ അസ്ഥികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിലും ഇത് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തുളസിക്ക് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെന്നാണ്.
ബോറട്ടറി പഠനങ്ങളിലും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള തുളസിയുടെ പ്രത്യേക കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദിവസേനയുള്ള തുളസിയടെ ഉപഭോഗം നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
