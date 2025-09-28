Health Benefits of Honey: തേനിന് ഇത്ര ഏറെ ഗുണങ്ങളോ!

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ മരുന്നിനായി തേൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
മനുഷ്യൻ തേൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 8000 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ്. ഗ്രീസ്, ഈജിപ്ത്, ചൈന, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ മരുന്നനായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് തേൻ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു പരിഹാരമാണെന്ന് പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 30 ദിവസം പതിവായി 70 ഗ്രാം തേൻ കഴിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് 3% കുറയ്ക്കും എന്ന് പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.
തേനിന്റെ രുചി മധുരം ആണെങ്കിലും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും ആണ് തേൻ.
അണുബാധയുടെ പ്രധാന കാരണം ബാക്ടീരിയ ആണ്. ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ തേൻ ഉൾപ്പെടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ അണുബാധകളെ തടയാൻ സാധിക്കും.
പഞ്ചസാരയുടെ പകരക്കാരനായി തേൻ ഉപയോഗിക്കാം. ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ തേൻ ചേർത്തു കുടിക്കുന്നത് മധുരത്തോടുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കും.
തേനിൽ മീഥൈൽ ഗ്ലൈഓക്സൈൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഊർജ്ജനില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തേൻ ഉത്തമ പരിഹാരമാണ്.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
