Fasting : ഫാസ്റ്റിങ്ങിലാണോ? ഈ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കൂ, ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമം

നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നവരാണോ? എങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു പാനീയങ്ങൾ ഉറപ്പായും കുടിക്കുക. ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ അത്യുത്തമമാണ് ഇവ.
ശരീരത്തിലെ ജലാംശം ഉയർന്ന അളവിൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കലോറിയും ഉയർന്ന അളവിൽ പൊട്ടാസ്യവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ബട്ടർ മിൽക്ക് പ്രോബയോട്ടിക്സിൻ്റെ ഉറവിടമാണ്. നീണ്ട ഉപവാസ സമയങ്ങളിൽ ഉന്മേഷദായകവും പോഷണവും നിലനിർത്താൻ ജീരകപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പുതിന, മല്ലി എന്നിവ ചേർക്കാം.
പച്ച മാമ്പഴം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉന്മേഷദായകമായ മാമ്പഴ പാനീയമാണ് ആം പന. ഇതിൽ ധാരാളം വിറ്റാമിൻ സിയും ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
വിറ്റാമിൻ സി നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, തേൻ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു. ഉപവാസ സമയത്ത് ശരീരത്തിലെ ഊർജ്ജം നില നിലനിർത്താൻ അതിരാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ ഇത് കഴിക്കാം.
ഔഷധസസ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചായകൾ ജലാംശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നല്ലതാണ്.(Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.)
