Fasting : ഫാസ്റ്റിങ്ങിലാണോ? ഈ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കൂ, ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമം

നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നവരാണോ? എങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു പാനീയങ്ങൾ ഉറപ്പായും കുടിക്കുക. ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ അത്യുത്തമമാണ് ഇവ.
  • Sep 23, 2025, 03:34 PM IST

നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നവരാണോ? എങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു പാനീയങ്ങൾ ഉറപ്പായും കുടിക്കുക. ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ അത്യുത്തമമാണ് ഇവ.
1 /5

ശരീരത്തിലെ ജലാംശം ഉയർന്ന അളവിൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. തേങ്ങാ വെള്ളത്തിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കലോറിയും ഉയർന്ന അളവിൽ പൊട്ടാസ്യവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  

2 /5

ബട്ടർ മിൽക്ക് പ്രോബയോട്ടിക്‌സിൻ്റെ ഉറവിടമാണ്. നീണ്ട ഉപവാസ സമയങ്ങളിൽ ഉന്മേഷദായകവും പോഷണവും നിലനിർത്താൻ ജീരകപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പുതിന, മല്ലി എന്നിവ ചേർക്കാം.  

3 /5

പച്ച മാമ്പഴം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉന്മേഷദായകമായ മാമ്പഴ പാനീയമാണ് ആം പന. ഇതിൽ ധാരാളം വിറ്റാമിൻ സിയും ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  

4 /5

വിറ്റാമിൻ സി നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, തേൻ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു. ഉപവാസ സമയത്ത് ശരീരത്തിലെ ഊർജ്ജം നില നിലനിർത്താൻ അതിരാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ ഇത് കഴിക്കാം.  

5 /5

ഔഷധസസ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചായകൾ ജലാംശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നല്ലതാണ്.(Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.)

Diet Fasting Fresh Juices

