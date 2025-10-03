English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Herbal teas for Health: ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 5 ഹെർബൽ ടീ

ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഹെർബൽ ടീ
  • Oct 03, 2025, 12:07 PM IST

ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഹെർബൽ ടീ
ദിവസവും ഹെർബൽ ടീ കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഹെർബൽ ചായയെ കുറിച്ച് അറിയാം.  

രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റ് ഗുണങ്ങൾ ഹിബിസ്കസ് ചായയിലുണ്ട്. രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളവർക്ക് തികച്ചും സുരക്ഷിതമാണ് ഇത്.  

ശരീരത്തിലെ വിഷവസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളാനും, കരളിൻ്റെയും വൃക്കയുടെയും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലെമൺഗ്രാസ് ടീ സഹായിക്കുന്നു.   

ജിഞ്ചർ ടീയിൽ ധാരാളം ആൻ്റിഓക്‌സിഡൻ്റ്  അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, തൊണ്ടവേദനക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും സഹായിക്കുന്ന ആൻ്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.   

പെപ്പർമിൻ്റ് ചായയിൽ മെന്തോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.ഇത് വയറുവേദന, ഗ്യാസ്, മലബന്ധം എന്നിവക്ക് ആശ്വാസമേകുകയും ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  

ഹോളി ബേസിൽ ടീ ശരീരത്തിലെ കോർട്ടിസോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും, സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. 

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

Herbal Teas Health Gut health

