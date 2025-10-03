English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hormonal Disruption Causes: സ്ത്രീകളിലെ ഹോർമോൺ തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന 5 ശീലങ്ങൾ

സ്ത്രീകളിലെ ഹോർമോൺ തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന അഞ്ച് ജീവിത ശീലങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം.
  • Oct 03, 2025, 09:55 AM IST

സ്ത്രീകളിലെ ഹോർമോൺ തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന അഞ്ച് ജീവിത ശീലങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം.

 
1 /7

സ്ത്രീകളിലെ ഹോർമോൺ അസുന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ പ്രധാന കാരണം ജീവിത ശൈലിയാണ്.   ഹോർമോൺ തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന അഞ്ച് ജീവിത ശീലങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം.  

2 /7

പഞ്ചസാര, അനാരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ്, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണക്രമം ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധത്തിനും ഹോർമോൺ അസ്ഥിരതയ്ക്കും കാരണമാകും.  

3 /7

തുടർച്ചയായ സമ്മർദ്ദം കോർട്ടിസോളിന്റെ അളവ് ഉയർത്തുന്നു, ഇത് ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ഹോർമോണുകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  

4 /7

ദിവസേന 7-8 മണിക്കൂറിൽ താഴെ ഉറങ്ങുന്നത് ഹോർമോൺ നിയന്ത്രണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും വളർച്ചാ ഹോർമോണിനെയും മെലറ്റോണിന്റെയും അളവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു .   

5 /7

പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ, കീടനാശിനികൾ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇഡിസി, ഹോർമോണുകളെ അനുകരിക്കുകയും ശരീരത്തിന്റെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

6 /7

മദ്യവും അമിതമായ കഫൈനും ഹോർമോൺ നിയന്ത്രണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും കരളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.  

7 /7

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

Hormonal Disruption Hormonal Disruption in Women Hormonal Disruption Causes

Next Gallery

Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; കന്നി രാശിക്കാരുടെ ആരോഗ്യം മോശമാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola