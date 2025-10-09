English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hair Growth: മുടിയുടെ വളർച്ച വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ

മെഡിറ്ററേനിയൻ പാചകരീതിയിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് റോസ്മേരി. മുടി വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് റോസ്മേരി ഓയിൽ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. റോസ്മേരി ഓയിൽ തലയോട്ടിയിലേക്കുള്ള രക്തചംക്രമണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് മുടിയുടെ വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.  

ആയുർവേദ ഔഷധമായ ചെമ്പരത്തി മുടി സംരക്ഷണത്തിലെ ഗുണങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. വിറ്റാമിനുകൾ, അമിനോ ആസിഡുകൾ, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് ചെമ്പരത്തി പൂക്കൾ, ഇത് മുടി വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയുന്നതിനും മികച്ച പോംവഴിയാണ്.  

മുടി വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട ഒരു സസ്യമാണ് ബാക്കോപ്പ മൊണ്ണീരി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മി. തലയോട്ടിയിലെ രക്തചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, മുടിയുടെ വേരുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.  

ശക്തമായ ആൻറി ബാക്ടീരിയൽ, ആന്റിഫംഗൽ, ആന്റി-ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് ആര്യവേപ്പ്. ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിൽ താരന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആര്യവേപ്പ് എണ്ണയായോ, പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

ഇന്ത്യൻ പാചകരീതികളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് ഉലുവ. ഉലുവയിൽ പ്രോട്ടീൻ, നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.  

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

