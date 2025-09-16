English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Improve your Gut Health: ദഹനവും കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്താം, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ

ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ. 
  • Sep 16, 2025, 05:43 PM IST
1 /6

കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആശുപത്രികൾ കയറി നടക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കാം. ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ.

2 /6

ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് ആമാശയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ പരിഹാരമാണ്. 

3 /6

മൂന്ന് പഴങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതമാണ് ത്രിഫല. ദഹന പ്രശ്നങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

4 /6

ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിനെ സിസിഎഫ് ചായ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ജീരകം വാതകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു, മല്ലി വീക്കം ശമിപ്പിക്കുന്നു, പെരുംജീരകം കുടലുകളെ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിനിടയിൽ സിസിഎഫ് ചായ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ, ദഹനം എല്ലായ്പ്പോഴും മികച്ചതാകുന്നു.

5 /6

ആയുർവേദത്തിൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഫലപ്രദമായ ദഹന ഉത്തേജകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ജീരകപ്പൊടി, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ദഹന ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു. അസിഡിറ്റി, ഭാരം, സുഗമമായ ദഹനം എന്നിവ തടയുന്നതിന്, ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം മസാല ചേർത്ത ബട്ടർ മിൽക്ക് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

6 /6

ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ  ഗ്യാസ്, ദഹനക്കേട്, മലബന്ധം തുടങ്ങിയ ദഹന അസ്വസ്ഥതകൾ ഒഴിവാകും.  (Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.)

Gut health Home Remedies Health care

Next Gallery

ITR Filing Due Date: സാങ്കേതിക പിഴവോ? ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയലിം​ഗിന്റെ സമയപരിധി നീട്ടിയത് എന്തിന്?

You May Like

Sponsored by Taboola