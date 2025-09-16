Improve your Gut Health: ദഹനവും കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്താം, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ

കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആശുപത്രികൾ കയറി നടക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കാം. ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ.
ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് ആമാശയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ പരിഹാരമാണ്.
മൂന്ന് പഴങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതമാണ് ത്രിഫല. ദഹന പ്രശ്നങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.
ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിനെ സിസിഎഫ് ചായ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ജീരകം വാതകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു, മല്ലി വീക്കം ശമിപ്പിക്കുന്നു, പെരുംജീരകം കുടലുകളെ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിനിടയിൽ സിസിഎഫ് ചായ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ, ദഹനം എല്ലായ്പ്പോഴും മികച്ചതാകുന്നു.
ആയുർവേദത്തിൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഫലപ്രദമായ ദഹന ഉത്തേജകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ജീരകപ്പൊടി, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ദഹന ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു. അസിഡിറ്റി, ഭാരം, സുഗമമായ ദഹനം എന്നിവ തടയുന്നതിന്, ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം മസാല ചേർത്ത ബട്ടർ മിൽക്ക് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഗ്യാസ്, ദഹനക്കേട്, മലബന്ധം തുടങ്ങിയ ദഹന അസ്വസ്ഥതകൾ ഒഴിവാകും. (Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.)
