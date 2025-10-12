English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Breast Cancer: ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? എങ്കിൽ സ്തനാർബുദമാണ്, സൂക്ഷിക്കുക

Breast Cancer: ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? എങ്കിൽ സ്തനാർബുദമാണ്, സൂക്ഷിക്കുക

സ്തനാർബുദ ലക്ഷണങ്ങൾ
  Oct 12, 2025, 02:34 PM IST

സ്തനാർബുദ ലക്ഷണങ്ങൾ
1 /6

സാധാരണയായി സ്തനത്തിൽ കാണുന്ന വേദന, പ്രത്യേകിച്ച് ആർത്തവചക്രവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വേദന. 

2 /6

മുലഞെട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞിരിക്കുകയോ, അതിൽ നിന്ന് രക്തം കലർന്നതോ അസാധാരണമായതോ ആയ സ്രവങ്ങൾ പുറത്തുവരികയോ ചെയ്യാം.   

3 /6

സ്തനത്തിന്റെ തൊലി കട്ടിയാവുകയോ ചുവപ്പ് നിറമാവുകയോ ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ പൊള്ളൽ പോലുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാകാം.   

4 /6

സ്തനത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിലോ ആകൃതിയിലോ വ്യത്യാസം വരികയോ, ഒരു വശം താഴ്ന്നു കാണപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം.   

5 /6

സ്തനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷത്തിൽ കട്ടിയുള്ള മുഴയോ വീക്കമോ ഉണ്ടാവുക.   

6 /6

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

Breast cancer Healthcare Women health Signs of breast cancer

