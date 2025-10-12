Breast Cancer: ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? എങ്കിൽ സ്തനാർബുദമാണ്, സൂക്ഷിക്കുക

സ്തനാർബുദ ലക്ഷണങ്ങൾ
സാധാരണയായി സ്തനത്തിൽ കാണുന്ന വേദന, പ്രത്യേകിച്ച് ആർത്തവചക്രവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വേദന.
മുലഞെട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞിരിക്കുകയോ, അതിൽ നിന്ന് രക്തം കലർന്നതോ അസാധാരണമായതോ ആയ സ്രവങ്ങൾ പുറത്തുവരികയോ ചെയ്യാം.
സ്തനത്തിന്റെ തൊലി കട്ടിയാവുകയോ ചുവപ്പ് നിറമാവുകയോ ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ പൊള്ളൽ പോലുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാകാം.
സ്തനത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിലോ ആകൃതിയിലോ വ്യത്യാസം വരികയോ, ഒരു വശം താഴ്ന്നു കാണപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം.
സ്തനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷത്തിൽ കട്ടിയുള്ള മുഴയോ വീക്കമോ ഉണ്ടാവുക.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
