ADHD: കുട്ടികളിലെ എഡിഎച്ച്ഡി തിരിച്ചറിയാം, ഈ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ

കുട്ടികളിലെ എഡിഎച്ച്ഡി ലക്ഷണങ്ങൾ
പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിഷയത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്.
ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിച്ചു തീരുന്നതിനു മുമ്പ് ഉത്തരങ്ങൾ, ക്ഷമ ഇല്ലാത്ത പെരുമാറ്റം.
നടക്കാനോ ഓടാനോ ഇടയ്ക്കിടെ എഴുന്നേൽക്കുക,വളരെയധികം സംസാരിക്കുക, ഒരിടത്ത് തന്നെ കുറേ നേരം ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്.
എഡിഎച്ച്ഡി രോഗംലവികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ, നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതിശയോക്തിപരമായ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണിക്കുക.
സ്ഥിരമായി ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ മറക്കുന്നു, കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അലസതാ മനോഭാവം.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.