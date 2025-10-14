Dandruff: താരൻ അകറ്റാം എളുപ്പത്തിൽ, ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി

താരൻ മാറ്രാൻ എളുപ്പ വഴികൾ
പുതിനയില നന്നായി അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക. ഈ പേസ്റ്റ് തലയോട്ടിയിൽ പുരട്ടി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴുകി കളയുക. തലയിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഉത്തമ പരിഹാരമാണ്.
കുറച്ച് ആര്യവേപ്പില വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. വെള്ളം പച്ചനിറമാകുമ്പോൾ അത് അരിച്ചെടുത്ത്, തണുത്ത ശേഷം തല കഴുകാനായി ഉപയോഗിക്കാം.
ഷാംപുവിലോ, ഹെയർ മാസ്കിലോ ടീട്രീ ഓയിൽ മൂന്ന് തുള്ളി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് മുടിയുടെ വളർച്ചക്കും സഹായിക്കുന്നു.
കറ്റാർവാഴയുടെ ജെൽ തൈരുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഹൊയർ മാസ്ക് ആയി ഉപയോഗിക്കാം. 1 മണിക്കൂർ തലമുടിയിൽ വെച്ച ശേഷം കഴുകി കളയാം.
ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനാഗരിക്ക് ആൻ്റി ഫംഗൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് അഞപം വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് തലയിൽ 45 മിനിറ്റ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴുകി കളയാം.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
Neecha Bhanga Rajayoga: ദീപാവലി ദിനത്തിൽ പവർഫുൾ നീചഭംഗ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!