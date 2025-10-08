Fatty Liver: ഫാറ്റി ലിവർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഈ പാനികൾ കുടിക്കണം

ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ളവർ ഉറപ്പായും കുടിക്കേണ്ട പാനികൾ
സാധാരണമായ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ അവസ്ഥകളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ. കരൾ കോശങ്ങളിൽ അധിക കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. കരളിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഈ പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കൂ.
കരളിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല പാനീയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗ്രീൻ ടീ . ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കാറ്റെച്ചിനുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.ഗ്രീൻ ടീ പതിവായി കഴിക്കുന്നത് മൂലം കരളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന എൻസൈമുകളുടെ ഫലങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കരളിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാനും സാധക്കും.
കാപ്പി കുടിക്കുന്നവരിൽ കരൾ എൻസൈമുകൾ കുറയുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഫൈനിന് ക്ലോറോജെനിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പഞ്ചസാര ചേർക്കാത്ത കാപ്പിയാണ് ഉചിതം.
നാരങ്ങയിൽ വിറ്റാമിൻ സി, ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിലെ വിഷവസ്തുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ദഹനത്തിനും സഹായിക്കുന്നു. നാരങ്ങാവെള്ളം കരളിനെ നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ കരളിൻ്റെ സ്വാഭാവിക വിഷവിമുക്ത പ്രക്രിയയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ബീറ്റാലൈൻസ് ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ ബീറ്റ് റൂട്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കു്ന്നു. രക്തചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കരളിലെ മാലിന്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറന്തള്ളാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമുകളുടെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ബീറ്റ്റൂട്ടിന് കഴിയും.
ചില ഹെർബൽ ടീകൾ കരളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ കപ്പ് ഹെർബൽ ടീ കുടിക്കുന്നത് കരളിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കു്ന്നു.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
