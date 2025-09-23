7th Pay Commission: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ഒന്നല്ല ഡബിൾ ജാക്പോട്ട്, അറിയാം

Central Government Employees Salary: ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ഡബിൾ സമ്മാനം. അത് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ രൂപീകരണ പ്രഖ്യാപനവും ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ഡിഎ വർദ്ധനവുമാണ്. ഈ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളും ഗണ്യമായ ശമ്പള വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും.
പ്രകാശത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഉത്സവമാണ് ദീപാവലി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ തിളക്കം കൊണ്ടുവന്നേക്കും.
രണ്ട് പ്രധാന സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഒന്ന് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ രൂപീകരണ പ്രഖ്യാപനവും രണ്ടാമത്തേത് ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധനവും. ഈ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളും ശമ്പളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുകയും ജീവനക്കാർക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം നൽകുകയും ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഉടൻ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് 2025 ജനുവരി 16 ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2025 ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് അതിന്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് (ToR) അന്തിമമാക്കുമെന്നും പാനൽ രൂപീകരിച്ചേക്കാമെന്നും സ്രോതസ്സുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്
15–18 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന ആറ് അംഗ സംഗമായിരിക്കും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത്തവണ എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചയുണ്ട്. അതിലൂടെ പുതിയ ശുപാർശകൾ 2026 ജനുവരി 1 ന് തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടറാണ്. അത് 1.92 ആയി സജ്ജീകരിക്കാം. അതായത് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയാകും എന്നർത്ഥം. ഇതിലൂടെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പള വർദ്ധനവ് മാത്രമല്ല, പെൻഷനീളും മറ്റ് അലവൻസുകളിലും ഇതിന്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടാകും.
ദീപാവലിക്കു മുമ്പ് 2025 ജൂലൈ-ഡിസംബർ മാസത്തിലേക്കുള്ള ഡിഎ വർദ്ധനവ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള എഐസിപിഐ ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് 58% എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ അലവൻസുകളിൽ 3% വർദ്ധനവ് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്.
ഡിഎ വർദ്ധനവ് കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല പെൻഷൻകാർക്കും ഗുണം ചെയ്യും എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. ഇത് അവരുടെ പെൻഷനുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
അതായത് പ്രതിമാസം 1,500 രൂപയുടെ ആനുകൂല്യവും ഏകദേശം 18,000 രൂപയുടെ വാർഷിക വർദ്ധനവും ഉണ്ടാകും. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ശമ്പള വർദ്ധനവ് ഇതിലും കൂടും. അങ്ങനെയായാൽ 2026 ജനുവരിയോടെ ഡിഎ 61% ൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇത് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഉപയോഗമുണ്ടാകും.
ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ₹50,000 ആണെന്ന് കരുതുക. 55% ഡിഎയിൽ അവർക്ക് ₹27,500 ലഭിക്കും. 58% ഡിഎയിൽ ഇത് ₹29,000 ആയി ഉയരും
ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉയരും. ഇത് ശമ്പളത്തിന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല മറിച്ച് ജീവിത നിലവാരം, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, കുടുംബ ബജറ്റ്, ഭാവി സമ്പാദ്യം എന്നിവയെയെല്ലാം ബാധിക്കും.
ദീപാവലിയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബോണസിലും സമ്മാനങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഡിഎ വർദ്ധനവിന്റെയും എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെയും വാർത്തകൾ കൂടി ചേർന്നാൽ ഉത്സവത്തിന്റെ ആവേശം ഇരട്ടിയാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വർഷം ഉത്സവത്തിന് മുമ്പുതന്നെ വിപണികൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
2006 ൽ രൂപീകരിച്ച ആറാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2008 ൽ നടപ്പിലാക്കി, 2014 ൽ രൂപീകരിച്ച ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2016 ൽ നടപ്പിലാക്കി, അതുപോലെ 2025 ൽ രൂപീകരിച്ച എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2026 ൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഇതിനർത്ഥം ഏതാണ്ട് 10 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓരോ തവണയും അത് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.
