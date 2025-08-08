8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത, ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.86 പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട! അറിയാം...

8th Pay Commission Latest Updates: നിങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരനാണെങ്കിൽ ഈ വാർത്ത നിങ്ങളേയും ഞെട്ടിപ്പിക്കും.
8th Pay Commission Fitment Factor: ഇത്രയും കാലം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരം കിടിലം ശമ്പള വർദ്ധനവുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കിതാ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത.
പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം 2.86 വരെ ഉയരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർ.
എന്നാൽ അവരുടെ ആ പ്രതീക്ഷകളെയൊക്കെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.86 ആയിരിക്കില്ല കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഒരു കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരനാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഏകദേശം 10 വർഷമാകുന്നു എന്നത്.
സാധാരണ ഓരോ 10 വർഷത്തിനുശേഷവും സർക്കാർ ഒരു പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഈ ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തിലാണ് ജീവനക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച് 2.86 ആയിരിക്കും ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ എന്നായിരുന്നു.
എന്നാൽ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഞെട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്.
അതായത് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ അത്രയും ലഭിക്കില്ല മറിച്ച് അത് കുറയും. അങ്ങനെ വന്നാൽ ജീവനക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ശമ്പളത്തിലും വലിയ ഇടിവ് വരും. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാം.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.86 ആയിരിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നേരത്തെ വന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 1.92 ആയിരിക്കും എന്നാണ്.
ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 1.92 ലും കൂടുതൽ ആക്കുന്നത് സർക്കാരിന് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം 1.92 ഉറപ്പിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ വാർത്ത കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരെ ശരിക്കും നിരാശരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്
നിലവിൽ ലെവൽ 1 കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് എല്ലാ മാസവും 18000 രൂപയാണ് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം നൽകുന്നത്. എന്നാൽ 1.92 എന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം നടപ്പിലാക്കിയാൽ അത് പ്രതിമാസം 34560 രൂപയായി ഉയരും.
എന്നാൽ ജീവനക്കാർ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള 2.86 എന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതിമാസം 51480 രൂപയാണ് അടിസ്ഥാന ശമ്പളമായി പ്രതീക്ഷിച്ചത്.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഇതുവരെ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിന്റെ രൂപീകരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു കോടിയിലധികം കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വൻ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചതിനുശേഷം അതിന്റെ ശുപാർശകൾ തീരുമാനിച്ച് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും. അടുത്ത വർഷത്തോടെ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്
കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത (DA) വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ വർധിക്കും. ഇപ്പോൾ ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ളത് വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിലവിൽ ജീവനക്കാർക്ക് 55% ക്ഷാമബത്ത നൽകുന്നുണ്ട്
അതേസമയം ജൂലൈ മുതൽ അത് 59% ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ക്ഷാമബത്തയിൽ 4% വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്
ഇക്കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായ വ്യക്തത ഇതുവരെയില്ല. ജൂൺ മാസത്തെ AICPI ഡാറ്റ പുറത്തുവന്നതിനുശേഷം ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുക്കും.
Mercury Rise: ബുധന്റെ ഉദയത്തോടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; 5 രാശികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം