8th Pay Commission Latest Updates: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമുള്ള ക്ഷാമബത്തയെ (DA) സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
8th Pay Commission: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമുള്ള ഡിഎ (DA) സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷനെ സർക്കാർ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ അതിന്റെ സമയക്രമം വ്യക്തമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
എന്നാൽ നിലവിലെ DA കണക്കുകൾ ഭാവിയിലെ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന സൂചന നൽകുന്നു. അതിനാൽ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും ഇതിൽ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷനു കീഴിലുള്ള ഡിഎ നിലവിൽ 60 ശതമാനം കവിഞ്ഞു. ലേബർ ബ്യൂറോ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് 2025 ഡിസംബറിൽ സിപിഐ-ഐഡബ്ല്യു സൂചിക 148.2 ആയിരുന്നുവെന്നും ഇത് 2026 ജനുവരി-ജൂൺ കാലയളവിൽ ഏകദേശം 2 ശതമാനം ഡിഎ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുമാണ്.. തൽഫലമായി മൊത്തം ഡിഎ ഏകദേശം 60.34 ശതമാനമാകും. അപ്പോൾ ഡിഎ 60 ശതമാനമാകും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം കണക്കാക്കുന്നത്.
ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം എന്താണ്? (What Is Fitment Factor) ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുണിതമാണ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം (Fitment Factor). അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 100 രൂപയായി കണക്കാക്കുകയും 60 ശതമാനം ഡിഎ കൂടി ചേർക്കുകയും ചെയ്താൽ ആകെ തുക 160 ആയി മാറുന്നു. അതായത് ഏകദേശം 1.60 എന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന തുക ഇതായിരിക്കാമെന്നും ഇതിൽ കുറയുമെന്ന സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നും വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും ഈ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം കൂടുതൽ ഉയർത്താൻ നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതായത് കോവിഡ്-19 ന്റെ കാലത്ത് മൂന്ന് ഡിഎ ഗഡുക്കൾ അതായത് ഏകദേശം 18 മാസത്തേക്ക് തടഞ്ഞുവച്ചിരുന്നു, പിന്നീട് അവ പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ല.
ഈ ഗഡുക്കൾ കൃത്യസമയത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഡിഎ 60 ശതമാനത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാകുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്. അതിനാൽ ജീവനക്കാർ നിലവിൽ ഉയർന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
കൂടാതെ ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയവും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും. 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കിയാലും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ 1-2 വർഷമെടുക്കുമെന്നാണ് മുൻകാല അനുഭവത്തിൽ നിന്നും മനസിലാകുന്നത്.
ഈ കാലയളവിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിനൊപ്പം ഡിഎ ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിക്കുകയും 80 അല്ലെങ്കിൽ 90 ശതമാനത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും.
അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം 1.8 അല്ലെങ്കിൽ 1.9 ആയി ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ, പെൻഷനുകൾ എന്നിവയിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത നീക്കത്തിലാണ് കാരണം അതിൽ നിന്നും അറിയാം എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ജീവനക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം ആശ്വാസമാകുമെന്ന്.