8th Pay Commission: DA 2% വർദ്ധനവിന് ശേഷം ഇനി 3%! കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ബമ്പർ വർദ്ധനവ്

DA Hike: ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞതോടെ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പുതുതായി വന്ന ടാറ്റായുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ മറ്റൊരു ഡിഎ വർദ്ധനവ് ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാണ്.
8th Pay Commission DA Hike: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ആശ്വാസം നൽകുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ജനുവരിയിൽ 2% വർധിച്ച ഡിഎ ഇനി 3% വരെ വർധിചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഡിഎ 60 ൽ നിന്നും 63 ശതമാനമായി വർധിക്കും
സമീപകാലത്ത് ഡിഎ വർധിച്ച് 60% ആയിരുന്നു. അടുത്ത വർദ്ധനവ് കണക്കാക്കുന്നത് ലേബർ ബ്യൂറോയുടെ വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള അഖിലേന്ത്യാ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയിൽ (AICPI-IW) നിന്നുള്ള ടാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.
മാർച്ചിൽ വ്യാവസായിക സിപിഐ .6 വർധിച്ചു 149.1 ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവണത തുടർന്നാണ് വരുന്ന ആറു മാസത്തിനുള്ളതിൽ ഡിഎയിൽ 3% വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.
ഇതിന്റെ പ്രയോജവും ആർക്കൊക്കെ? ഈ വർദ്ധനവിന്റെ പ്രയോജനം ഏകദേശം 50 ലക്ഷം കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും 65 ലക്ഷം പെൻഷൻകാർക്കും ലഭിക്കും. 2021 മുതൽ ഇതുവരെ ഡിഎ പത്തു തവന വർധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.
ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളത്തിൽ 18 വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങളുളളതിനാൽ അവരുടെ ബേസിക് ശമ്പളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുടക്കയും വ്യത്യാസപ്പെടും.
എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ? കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓരോ 10 വർഷത്തിലും ഒരു ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കും. നിലവിൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കമ്മീഷൻ ശമ്പളം പെൻഷൻ എന്നിവയിൽ മാത്രമല്ല ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം മാറ്റ് അലവൻസുകളും എന്നിവയിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും മാസങ്ങളിൽ, ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും യൂണിയനുകളുമായി മന്ത്രാലയം മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തും.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജീവനക്കാർ കാണുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ഓരോ ഗുണവും അവരുടെ ശമ്പളത്തിലും വിരമിക്കാൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും വർദ്ധനവ് നൽകും.
