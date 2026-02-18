English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • 8th Pay Commission: എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യമില്ല..! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തവർ ആരൊക്കെ?

8th Pay Commission: എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യമില്ല..! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തവർ ആരൊക്കെ?

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ അന്തിമമായി അംഗീകരിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും 7-ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള ശമ്പളവും പെൻഷനുമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. 

 

പുതിയ ശമ്പള ഘടന, പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം, അലവൻസുകൾ, ഫിറ്റ്‌മെന്റ് ഫാക്ടർ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ജീവനക്കാരിൽ വർധിച്ചുവരികയാണ്. 

 
1 /5

എന്നാൽ പുതിയ ശമ്പള ഘടനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഭാ​ഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.  

2 /5

സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ ബാധകമാകുന്നത്.   

3 /5

സെൻട്രൽ സിവിൽ സർവീസസ് റൂൾസിന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്ത കരാർ ജീവനക്കാർക്കും താത്കാലിക ജീവനക്കാർക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.  

4 /5

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഈ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ (PSUs) ജീവനക്കാരുടെ   

5 /5

സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യവും സമാനമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശമ്പള നിയമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവനക്കാർക്ക് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ഗുണഫലം ലഭിക്കൂ.

8th Pay Commission Central Government എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ

Next Gallery

Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola