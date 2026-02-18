8th Pay Commission: എല്ലാവർക്കും ആനുകൂല്യമില്ല..! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തവർ ആരൊക്കെ?

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ അന്തിമമായി അംഗീകരിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും 7-ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള ശമ്പളവും പെൻഷനുമായിരിക്കും ലഭിക്കുക.
പുതിയ ശമ്പള ഘടന, പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം, അലവൻസുകൾ, ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ജീവനക്കാരിൽ വർധിച്ചുവരികയാണ്.
എന്നാൽ പുതിയ ശമ്പള ഘടനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ ബാധകമാകുന്നത്.
സെൻട്രൽ സിവിൽ സർവീസസ് റൂൾസിന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്ത കരാർ ജീവനക്കാർക്കും താത്കാലിക ജീവനക്കാർക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഈ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ (PSUs) ജീവനക്കാരുടെ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യവും സമാനമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശമ്പള നിയമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവനക്കാർക്ക് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ഗുണഫലം ലഭിക്കൂ.
