8th Pay Commission: എന്താണ് Fitment Factor? സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർധനവിൽ ഇതിന്റ പ്രാധാന്യം എന്ത്?

8th Pay Commission Fitment Factor:  ഫിറ്റ്‌മെന്റ് ഫാക്ടർ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ശമ്പളവർദ്ധനവിനെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കും? അറിയാം...

8th Pay Commission Latest Updates: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ  അടിസ്ഥാന ശമ്പളം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം.
8th Pay Commission: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമുള്ള ഡിഎ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ കണക്കുകൂട്ടൽ ജീവനക്കാർക്ക് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.

നിലവിലെ DA കണക്കുകൾ ഭാവിയിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം എത്രത്തോളം ആകും എന്നതിന്റെ സൂചന നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ശ്രദ്ധേയേറുന്നു.

ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരം നിലവിലെ ക്ഷാമബത്ത 58% ആണ്. ഇത് ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ 60% ആയേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ലേബർ ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഡിസംബറിലെ സിപിഐ-ഐഡബ്ല്യു സൂചിക 148.2 ആയിരുന്നു.  ഇത് 2026 ജനുവരി മുതലുള്ള 6 മാസത്തെ ക്ഷാമബത്തയിൽ 2% വർദ്ധനവിന് കാരണമായേക്കും എന്നാണ്.

ഈ കണക്ക് അനുസരിച്ച് മൊത്തം ഡിഎ ഏകദേശം 60.34 ശതമാനമാകും. ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 60% ആയി കണക്കാക്കും.  ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം കണക്കാക്കുക.

എന്താണ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം? കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളവും (Basic Pay) പെൻഷനും പുതിയ ശമ്പള ഘടനയിലേക്ക് പരിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗുണിതമാണ് (Multiplier) ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം

ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു?  ഇത് പണപ്പെരുപ്പം, ജീവിതച്ചെലവ്, സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനിക്കുക. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം 2.57 ആയിരുന്നു.  അതായത് ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന് കീഴിലുള്ള പുതിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം പഴയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 2.57 ഇരട്ടിയായിരുന്നു.

കോവിഡ്-19 പാൻഡെമിക് സമയത്ത് ഡിഎയുടെ മൂന്ന് ഗഡുക്കൾ ഏകദേശം 18 മാസത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവ നൽകിയില്ല. ഈ ഗഡുക്കൾ കൃത്യസമയത്ത് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഡിഎ നിലവിലുള്ള 60 ശതമാനത്തേക്കാൾ ഗണ്യമായി കൂടുതലാകുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിലവിൽ ഉയർന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം നൽകണമെന്ന് യൂണിയനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

എട്ടാം ശമ്പളകമ്മീഷൻ എന്ന് മുതൽ നിലവിൽ വരും?  ശമ്പള കമ്മീഷൻ എന്നുമുതൽ നടപ്പിലാക്കും എന്നതും പ്രധാനമാണ്. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എങ്കിലും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഏതാണ്ട് രണ്ടു വർഷത്തോളം സമയം എടുത്തേക്കും.  ഈ സമയം ഡിഎ വർധിക്കും.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം 1.8 അല്ലെങ്കിൽ 1.9 ആയി ഉയർന്നേക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.  അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം, പെൻഷനുകൾ, അലവൻസുകളും എന്നിവയിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായേക്കാം.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ കണ്ണുകളും സർക്കാരിലാണ്. കാരണം സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ജീവനക്കാരുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ്. 

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

