8th Pay Commission: ഗ്രേഡ് പേ 1800 മുതൽ 4600 വരെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ബമ്പർ വർദ്ധനവ്

8th Pay Commission Latest Updates: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ എപ്പോൾ നടപ്പാക്കും എന്നതാണ്.
8th Pay Commission: റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കും എന്നാണ്. നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ, പെൻഷനുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാത്തിലും കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകും.
8th Pay Commission: ശമ്പള കമ്മീഷനുകളിൽ ശമ്പള വർദ്ധനവിന് ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകമാണ്. പുതിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം നിർണ്ണയിക്കാൻ നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ പുതിയ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തിന്റെയും മറ്റ് അലവൻസുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊത്തം ശമ്പള വർദ്ധനവ് എത്രയായിരിക്കും?
ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഗ്രേഡ് പേ 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, 4600 എന്നീ ജീവനക്കാരുടെ സാധ്യമായ ശമ്പള വർദ്ധനവിന്റെയും മൊത്തം ശമ്പള വിഭജനത്തിന്റെയും കണക്കുകൂട്ടൽ നോക്കാം. ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കായി, ഉയർന്ന TPTA പ്രകാരം 1.92, X-City HRA (30%), TA എന്നിവയുടെ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം കണക്കിലെടുക്കാം.
8th CPC Salary Calculator, Grade Pay 18000: ലെവൽ 1 (അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ₹18,000) / പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം (1.92 ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം): ₹34,560 / എച്ച്ആർഎ (30%): ₹10,368 / ടിഎ (അധിക ടിപിടിഎ): ₹1,350 / മൊത്ത ശമ്പളം: ₹46,278 / എൻപിഎസ് + സിജിഎച്ച്എസ്: ₹3,706 / ശമ്പളം: ₹42,572
8th CPC Salary Calculator, Grade Pay 1900: ലെവൽ 2 (അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ₹19,900) / പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം (1.92 ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം): ₹38,208 / എച്ച്ആർഎ (30%): ₹11,462 / ടിഎ: ₹1,350 / മൊത്തം ശമ്പളം: ₹51,020 / എൻപിഎസ് + സിജിഎച്ച്എസ്: ₹4,071 / മൊത്തം ശമ്പളം: ₹46,949
8th CPC Salary Calculator, Grade Pay 2000: ലെവൽ 3 (അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ₹21,700) / പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം (1.92 ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം): ₹41,664 / എച്ച്ആർഎ: ₹12,499 / ടിഎ: ₹3,600 / മൊത്ത ശമ്പളം: ₹57,763/എൻപിഎസ്+സിജിഎച്ച്എസ്: ₹4,416 / ശമ്പളം: ₹53,347
8th CPC Salary Calculator, Grade Pay 2400: ലെവൽ 4 (അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ₹25,500)/പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: ₹48,960/എച്ച്ആർഎ: ₹14,688/ടിഎ: ₹3,600 / മൊത്ത ശമ്പളം: ₹67,248 / എൻപിഎസ് + സിജിഎച്ച്എസ്: ₹5,146 / ശമ്പളം: ₹62,102
8th CPC Salary Calculator, Grade Pay 2800: ലെവൽ-5 (അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ₹29,200)/പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം : ₹56,064 / എച്ച്ആർഎ: ₹16,819 / ടിഎ: ₹3,600 / മൊത്ത ശമ്പളം: ₹76,483 / എൻപിഎസ് + സിജിഎച്ച്എസ്: ₹5,256 / ശമ്പളം: ₹70,627
8th CPC Salary Calculator, Grade Pay 4200: ലെവൽ-6 (അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ₹35,400)/പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: ₹67,968 / വാടക വാടക: ₹20,390 / ടിഎ: ₹3,600 / മൊത്തം ശമ്പളം: ₹91,958 / NPS+CGHS: ₹7,247 /ശമ്പളം: ₹84,711
8th CPC Salary Calculator, Grade Pay 4600: ലെവൽ-7 (അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ₹44,900)/പുതുക്കിയ അടിസ്ഥാന (1.92 ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം): ₹86,208/വാടക വാടക: ₹25,862/ടിഎ: ₹3,600/ ശമ്പളം: ₹1,15,670 / എൻപിഎസ് + സിജിഎച്ച്എസ് + ആദായ നികുതി (ഏകദേശം ₹6,670): ₹15,931 / ശമ്പളം: ₹99,739
Gold Rate Today February 12: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം