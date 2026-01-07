8th Pay Commission: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും DA-DR ൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമോ? അറിയാം...

8th Pay Commission Latest Updates: നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരാണോ? എന്നാൽ ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കും. അതായത് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ ഉടൻതന്നെ വൻ വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
8th Pay Commission: നിലവിൽ, ജീവനക്കാർക്ക് 58 ശതമാനം ക്ഷാമബത്തയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
8th Pay Commission: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഗുഡ് ന്യൂസ്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിനിടയിൽ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷ വാർത്ത എന്തെന്നാൽ 2026 ജനുവരി മുതൽ ഡിയർനെസ് അലവൻസിലും (DA) ഡിയർനെസ് റിലീഫിലും (DR) 2 ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി എന്നതാണ്.
ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ ശമ്പളത്തിൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിലവിൽ ജീവനക്കാർക്ക് 58 ശതമാനം ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ വർദ്ധനവിന് ശേഷം ഇത് 60 ശതമാനത്തിലെത്തിയേക്കാം.
ഡിയർനെസ് അലവൻസ് 60 ശതമാനത്തോട് വളരെ അടുത്താണ് മണികൺട്രോളിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഈ വർദ്ധനവ് വെറും കണക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല മറിച്ച് ലേബർ ബ്യൂറോയിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വസനീയമായ സർക്കാർ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഡിഎ കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അഖിലേന്ത്യാ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക (AICPI-IW) 2025 നവംബറിൽ 0.5 പോയിന്റ് വർദ്ധിച്ച് 148.2 ആയിരുന്നു.
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഡിഎ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് മുൻ 12 മാസത്തെ ശരാശരി പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ്. 2025 ജൂലൈ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള ഡാറ്റ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് ക്രമാനുഗതമായി മുകളിലേക്കാണ് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
നവംബറിലെ ഡാറ്റ പ്രകാരം ക്ഷാമബത്ത 59.93 ശതമാനത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും ക്ഷാമബത്ത 60 ശതമാനത്തിന് വളരെ അടുത്താണെന്നും അതിൽ താഴെയാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നും വ്യക്തം.
ഡിസംബറിലെ ഡാറ്റയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്തില്ല നിലവിൽ എല്ലാ കണ്ണുകളും 2025 ഡിസംബറിലെ സൂചികയിലാണ്. അത് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കണക്കിൽ മാറ്റമില്ല എന്നാണ്. അതായത് ഡിസംബറിൽ സൂചിക സ്ഥിരമായി തുടർന്നാലും ശരാശരി ക്ഷാമബത്ത 60.34 ശതമാനമായിരിക്കും. ഇനി സൂചിക ചെറുതായി കുറഞ്ഞാലും അത് 60 ശതമാനത്തിൽ തന്നെ തുടരുകായും ചെയ്യും. സർക്കാർ നയം അനുസരിച്ചു പോയിന്റുകളിലല്ല ക്ഷാമബത്ത പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ 60.00 ശതമാനത്തിനും 60.99 ശതമാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഏതൊരു കണക്കും ഒടുവിൽ 60 ശതമാനമായിട്ടായിരിക്കും കണക്കാക്കുക. ഇതിനർത്ഥം നിലവിലുള്ള 58 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 60 ശതമാനത്തിലേക്ക് 2 ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ് എന്നാണ്.
പ്രഖ്യാപനം എപ്പോൾ നടത്തും? 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ ഈ വർദ്ധിപ്പിച്ച നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെങ്കിലും സർക്കാർ നടപടിക്രമങ്ങൾ കാരണം ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവും വിജ്ഞാപനവും സാധാരണയായി മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിലിൽ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ജനുവരി മുതൽ ഇത് പ്രഖ്യാപ്പിക്കുന്ന സമയം വരെയുള്ള തുക ജീവനക്കാർക്ക് കുടിശ്ശികയായി ലഭിക്കും. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2026 ജനുവരി 1 ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുള്ളതിനാൽ ഈ വർദ്ധനവ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമായിരിക്കും.
കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഡിഎ, ഡിആർ എന്നിവയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകുമോ? അതെ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഡിഎ-ഡിആറിൽ 2 ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉറപ്പാണ്
നിലവിൽ ജീവനക്കാർക്ക് എത്ര ഡിഎ ലഭിക്കുന്നു? നിലവിൽ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും 58 ശതമാനം ഡിഎ/ഡിആർ ലഭിക്കുന്നു.
വർദ്ധനവിന് ശേഷം ഡിഎ എത്രയായിരിക്കും? 2 ശതമാനം വർദ്ധനവിന് ശേഷം ഡിഎ/ഡിആർ 60 ശതമാനത്തിലെത്തും.
ഡിഎ വർദ്ധനവിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? ഉത്തരം: ലേബർ ബ്യൂറോ പുറത്തിറക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യാ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക (AICPI-IW) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഡിഎ കണക്കാക്കുന്നത്.
2025 ഡിസംബറിലെ ഡാറ്റ ഡിഎയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുമോ? ഉത്തരം: വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കില്ല. ഡിസംബറിൽ സൂചിക സ്ഥിരമായി തുടരുകയോ അൽപ്പം കുറയുകയോ ചെയ്താലും ശരാശരി ഡിഎ 60 ശതമാനത്തിൽ തന്നെ തുടരും
സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഡിഎ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്? ഉത്തര60.00% നും 60.99% നും ഇടയിലുള്ള ഡിഎ 60 ശതമാനമായി സർക്കാർ കണക്കാക്കും.
ജീവനക്കാർക്ക് കുടിശ്ശിക ലഭിക്കുമോ? ഉത്തരം: അതെ 2026 ജനുവരി മുതൽ പ്രഖ്യാപന തീയതി വരെയുള്ള സമയത്തെ തുട കുടിശ്ശികയായി നൽകും.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന് ഡിഎയുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ഉത്തരം: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2026 ജനുവരി 1 ന് ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനാൽ ഡിഎ 60 ശതമാനം എത്തുന്നത് ജീവനക്കാർക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കും
