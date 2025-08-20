Arya Badai and Sibin Wedding: മകളുടെ കൈ പിടിച്ച് ആര്യ വേദിയിലേക്ക്; ആര്യയെ താലി ചാർത്തി സിബിൻ; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...

നടിയും അവതാരകയുമായ ആര്യ ബാബുവും ഡിജെയും കൊറിയോഗ്രാഫറുമായ സിബിന് ബെഞ്ചമിനും വിവാഹിതരായി. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും പങ്കെടുത്തതായിരുന്നു ചടങ്ങ്.
വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആര്യ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
'സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം, ഒരു ജീവിതകാലത്തേക്ക്' എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് ആര്യ ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രിയാമണി, ഷംന കാസിം, അശ്വതി ശ്രീകാന്ത്, അര്ച്ചന സുശീലന് തുടങ്ങി സെലിബ്രിറ്റികള് ഉള്പ്പെടെ നിരവധിപേർ ഇരുവര്ക്കും ആശംസകൾ നേർന്നു.
മകള് ഖുഷിയുടെ കൈപിടിച്ചാണ് ആര്യ വിവാഹ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയത്.
ആര്യയുടെ കഴുത്തിൽ സിബിൻ താലി ചാര്ത്തുന്നതും സിന്ദൂരമണിയിക്കുന്നതും വേദിയില് നിറചിരിയോടെ നില്ക്കുന്ന ഖുഷിയേയും ചിത്രങ്ങളില് കാണാം.
ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസമായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹനിശ്ചയം. വര്ഷങ്ങളായി ആര്യയും സിബിനും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്.
ഇരുവരുടെയും രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്. ആര്യയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിലെ മകളാണ് ഖുഷി. സിബിനും ആദ്യ വിവാഹത്തില് ഒരു മകനുണ്ട്.