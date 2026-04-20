Mangaladitya Rajyog: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വളരെ പ്രധാനമാണ്. മെയ് മാസത്തിൽ സൂര്യനും ചൊവ്വയും ഒന്നിച്ചെത്തുകയാണ്.
സൂര്യനും ചൊവ്വയും ഒന്നിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം ആർക്കൊക്കെ ഗുണം ചെയ്യും?
മെയ് 14 ന്, സൂര്യൻ ചൊവ്വ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇടവം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഇടവം രാശിയിലെ സൂര്യൻ - ചൊവ്വ സംയോജനം മാസം മുഴുവൻ ഫലപ്രദമായിരിക്കും. ഈ സംക്രമണത്തിൽ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം: സൂര്യൻ-ചൊവ്വ സംഗമം മേടം രാശിക്കാർക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ഇവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ എടുത്തുചാടി തീരുമാനമെടുക്കാതിരിക്കുക.
ചിങ്ങം: സൂര്യനാണ് ചിങ്ങം രാശിയെ ഭരിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ-ചൊവ്വ സംഗമത്തിൽ സർക്കാർ ജോലിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. ഏകാഗ്രത വർധിക്കുകയും വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും.
ധനു: ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഈ ഭാഗ്യ സംഗമം നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കും ആത്മീയ നേട്ടങ്ങൾക്കും അവസരം ലഭിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താൻ സമയം അനുകൂലമാണ്. ഭാവിയിൽ നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ പുനരാരംഭിക്കും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
