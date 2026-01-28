Plane Crash: സഞ്ജയ് ഗാന്ധി മുതൽ അജിത് പവാർ വരെ; വിമാന ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രമുഖർ

മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. ബിപിൻ റാവത്ത്, സഞ്ജയ് ഗാന്ധി, വിജയ് രൂപാണി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ പ്രധാന വിമാനാപകടങ്ങൾ.
വിമാനം തകർന്നുവീണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ മരിച്ചു. ബാരാമതി വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിംഗിനിടെ വിമാനം തകരുകയായിരുന്നു.
2026 ജനുവരി 28ന് ബാരാമതി വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിംഗിനിടെ വിമാനം തകർന്നുവീണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ മരിച്ചു. മൂന്ന് യാത്രക്കാർ, ഒരു പൈലറ്റ്, ഒരു ക്രൂ അംഗം എന്നിവരുൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവരും മരിച്ചതായി ഡിജിസിഎ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
2025 ജൂൺ 12ന് അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടത്തിൽ ഗുജറാത്ത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ലണ്ടനിലെ ഗാറ്റ്വിക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റ് എഐ-171 എന്ന ബോയിംഗ് 787 ഡ്രീംലൈൻ ആണ് തകർന്നുവീണത്. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വിമാനം തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. 200ൽ അധികം പേരാണ് ഈ വിമാന ദുരന്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മകനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി 1980 ജൂൺ 23 ന് വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. സഫ്ദർജംഗ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ഡൽഹി ഫ്ലൈയിംഗ് ക്ലബ് വിമാനത്തിൽ വ്യോമാഭ്യാസത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമാനം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു.
മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രിയുമായിരുന്ന മാധവറാവു സിന്ധ്യ 2001 സെപ്റ്റംബർ 30 ന് വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. കാൺപൂരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ റാലിക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മണിപ്പൂരിക്ക് സമീപം മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് 10 സീറ്റുള്ള സ്വകാര്യ വിമാനം തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു.
മുൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. റെഡ്ഡി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഹെലികോപ്ടർ നല്ലമല വനമേഖലയിൽ വെച്ച് 2009 സെപ്റ്റംബർ 2 ന് കാണാതായി. പിന്നീട് ഹെലികോപ്ടർ തകർന്നുവീണതായും റെഡ്ഡി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ മരിച്ചതായും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് 2021 ഡിസംബർ 8 ന് ഒരു എംഐ-17 വി5 ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു. ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തും ഭാര്യ മധുലികയും മറ്റ് 12 പേരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന എം.ഐ.-17 വി5 കോയമ്പത്തൂരിലെ സുലൂർ വ്യോമസേനാ താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കുന്നുകളിൽ ഇടിച്ചുവീണ് തകരുകയായിരുന്നു. നടി സൗന്ദര്യ 2004 ഏപ്രിൽ 17 ന് ഒരു വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി തന്റെ സഹോദരൻ അമർനാഥിനൊപ്പം ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കരിംനഗറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യവേയാണ് സൌന്ദര്യ മരിച്ചത്.
അരുണാചൽ മുഖ്യമന്ത്രി ദോർജി ഖണ്ഡുവിനെ 2011 മെയ് അഞ്ചിന് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഹെലികോപ്ടർ കാണാതായി അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ചൈന അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള ലുഗുതാങ്ങിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ഹരിയാന മന്ത്രിയായിരുന്ന ഓംപ്രകാശ് ജിൻഡാൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹാറൻപൂരിൽ ഉണ്ടായ ഹെലികോപ്ടർ അപകടത്തിലാണ് മരിച്ചത്. മന്ത്രി സുരേന്ദർ സിംഗും അപകടത്തിൽ മരിച്ചു.
ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായിരുന്ന ജിഎംസി ബാലയോഗി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൃഷ്ണജില്ലയിലുണ്ടായ ഹെലികോപ്ടർ അപകടത്തിലാണ് മരിച്ചത്. കിഴക്കൻ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ ഭീമാവാരത്ത് മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
