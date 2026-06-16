/Trigrahi Rajayoga: മിഥുന രാശിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം പുരോഗതിയും

Chandra Budh Surya Yuti: ചന്ദ്രൻ മിഥുന രാശിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ത്രിഗ്രഹി യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതായത് മിഥുനത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ബുധനും സൂര്യനും ഉണ്ട്. ഇതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ രാശികൾ പതിവായി മാറ്റുകയും ഈ സമയത്ത് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് വിവിധ ശുഭയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു യോഗമാണ് ത്രിഗ്രഹി യോഗം.
മിഥുന രാശിയിൽ സൂര്യൻ, ബുധൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ സംയോജനംത്തിലൂടെയാണ് ത്രിഗ്രഹി രാജയോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ അപൂർവവും ശുഭകരവുമായ യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ജൂൺ 15 മുതൽ ജൂൺ 17 വരെ ഈ യോഗം നിലനിൽക്കും.
ഈ ത്രിഗ്രഹി യോഗയുടെ സ്വാധീനം ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ആ രാശികൾ അറിയാം...
മിഥുനം (gemini): ത്രിഗ്രഹി യോഗം മിഥുന രാശിയിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവർക്ക് നല്ല നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ യോഗം ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകപ്പെടാം, ഇത് ഉയർന്ന സ്ഥാനം നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇവർക്കും ത്രിഗ്രഹി യോഗം വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ചില പഴയ ജോലികൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, ഇത് ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. അധിക വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കും. പഴയ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇവർക്കും മിഥുനത്തിലെ ചന്ദ്രൻ, ബുധൻ, സൂര്യൻ എന്നിവരുടെ സംയോജനം മികച്ച അവസരങ്ങൾ നൽകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. വരുമാനം ഉയരും, സ്വാധീനമുള്ള ചില ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും, അത് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കും.
തുലാം (Libra): ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും ശരിക്കും അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കും. മനസ്സമാധാനം നൽകുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ടതും നല്ലതുമായ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയുണ്ട്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)