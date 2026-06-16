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Trigrahi Rajayoga: മിഥുന രാശിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം പുരോഗതിയും

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 16, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:26 PM IST

Chandra Budh Surya Yuti: ചന്ദ്രൻ മിഥുന രാശിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ത്രിഗ്രഹി യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.  അതായത് മിഥുനത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ബുധനും സൂര്യനും ഉണ്ട്. ഇതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

Trigrahi Yoga On June1/7

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ രാശികൾ പതിവായി മാറ്റുകയും ഈ സമയത്ത് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുമായി സംയോജിച്ച് വിവിധ ശുഭയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  അത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു യോഗമാണ് ത്രിഗ്രഹി യോഗം.

Surya Budh Chandra Yuti2/7

മിഥുന രാശിയിൽ സൂര്യൻ, ബുധൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ സംയോജനംത്തിലൂടെയാണ് ത്രിഗ്രഹി രാജയോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ അപൂർവവും ശുഭകരവുമായ യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ജൂൺ 15 മുതൽ ജൂൺ 17 വരെ ഈ  യോഗം നിലനിൽക്കും. 

Trigrahi yoga3/7

ഈ ത്രിഗ്രഹി യോഗയുടെ സ്വാധീനം ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.  ആ രാശികൾ അറിയാം... 

 

Gemini4/7

മിഥുനം (gemini): ത്രിഗ്രഹി യോഗം മിഥുന രാശിയിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവർക്ക് നല്ല നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.  ഈ യോഗം ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകപ്പെടാം, ഇത് ഉയർന്ന സ്ഥാനം നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. 

Leo5/7

ചിങ്ങം (Leo): ഇവർക്കും ത്രിഗ്രഹി യോഗം വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ചില പഴയ ജോലികൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, ഇത് ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. അധിക വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കും. പഴയ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

Kanni6/7

കന്നി (Virgo): ഇവർക്കും മിഥുനത്തിലെ ചന്ദ്രൻ, ബുധൻ, സൂര്യൻ എന്നിവരുടെ സംയോജനം മികച്ച അവസരങ്ങൾ നൽകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. വരുമാനം ഉയരും, സ്വാധീനമുള്ള ചില ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും, അത് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കും.

Thulam7/7

തുലാം (Libra): ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും ശരിക്കും അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കും. മനസ്സമാധാനം നൽകുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ടതും നല്ലതുമായ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയുണ്ട്. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Trigrahi Yoga
Trigrahi Rajayoga
Budh Surya Chansdra Yuti
Astrology

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