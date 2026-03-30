April Month Horoscope: ഏപ്രിൽ മാസം തുടങ്ങാൻ പോകുകയാണ്. ഓരോ മാസവും വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് നമ്മളെല്ലാം തുടങ്ങാറുള്ളത്. വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും.
2026 ഏപ്രിലിൽ ഭാഗ്യം കടാക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
നാല് രാശികൾക്കാണ് ഏപ്രിൽ മാസം ഭാഗ്യം തെളിയുന്നത്. ഗ്രഹനില അനുസരിച്ച് ഈ നാല് രാശികൾക്കും ഈ മാസം സാമ്പത്തികമായും തൊഴിൽപരമായും വളരെ മികച്ച സമയമായിരിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.
മേടം: മേടം രാശിക്കാർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്ന മാസമാണിത്. സൂര്യൻ മേടം രാശിയിൽ ഉച്ചസ്ഥനായി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സമയം അനുകൂലമാണ്.
മിഥുനം: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഏപ്രിൽ മാസം സാമ്പത്തികമായി മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്രതീക്ഷിത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പണം വന്നുചേരാനിടയുണ്ട്. സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ശമ്പള വർദ്ധനവോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ നിറയുന്ന മാസമായിരിക്കും ഏപ്രിൽ. വിദേശയാത്ര പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധ്യമാകും. വിദേശത്ത് ജോലി ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും അനുകൂല സമയമാണ്. പിതൃസ്വത്ത് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.
ധനു: ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ തൊഴിൽ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രണയ, വിവാഹം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ശുഭവാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടയാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.