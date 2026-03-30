  • April 2026 Horoscope: ഭാ​ഗ്യം കൊണ്ടുവരും ഏപ്രിൽ മാസം! നാല് രാശികൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉറപ്പ്; നിങ്ങളുടെ രാശി ഇതിലുണ്ടോ?

April 2026 Horoscope: ഭാ​ഗ്യം കൊണ്ടുവരും ഏപ്രിൽ മാസം! നാല് രാശികൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉറപ്പ്; നിങ്ങളുടെ രാശി ഇതിലുണ്ടോ?

April Month Horoscope: ഏപ്രിൽ മാസം തുടങ്ങാൻ പോകുകയാണ്. ഓരോ മാസവും വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് നമ്മളെല്ലാം തുടങ്ങാറുള്ളത്. വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ആ​ഗ്രഹിക്കും. 

 

2026 ഏപ്രിലിൽ ഭാഗ്യം കടാക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 

 

 
നാല് രാശികൾക്കാണ് ഏപ്രിൽ മാസം ഭാ​ഗ്യം തെളിയുന്നത്. ഗ്രഹനില അനുസരിച്ച് ഈ നാല് രാശികൾക്കും ഈ മാസം സാമ്പത്തികമായും തൊഴിൽപരമായും വളരെ മികച്ച സമയമായിരിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.   

മേടം: മേടം രാശിക്കാർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്ന മാസമാണിത്.  സൂര്യൻ മേടം രാശിയിൽ ഉച്ചസ്ഥനായി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങളുണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അം​ഗീകാരം ലഭിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സമയം അനുകൂലമാണ്.   

മിഥുനം: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഏപ്രിൽ മാസം സാമ്പത്തികമായി മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്രതീക്ഷിത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പണം വന്നുചേരാനിടയുണ്ട്. സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ശമ്പള വർദ്ധനവോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.  

ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ നിറയുന്ന മാസമായിരിക്കും ഏപ്രിൽ. വിദേശയാത്ര പോകാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധ്യമാകും. വിദേശത്ത് ജോലി ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും അനുകൂല സമയമാണ്. പിതൃസ്വത്ത് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.  

ധനു: ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ തൊഴിൽ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രണയ, വിവാഹം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ശുഭവാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടയാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടും.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

