  • Ardha Kendra Yoga: ശനിയുടെ പവർഫുൾ രാജയോഗം ജനുവരി 28 മുതൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും ലഭിക്കും സുഖസമൃദ്ധി!

Shani Shukra Yoga: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ജനുവരി 28 ന് രാവിലെ 7:29 ന് ശനിയും ശുക്രനും പരസ്പരം 45 ഡിഗ്രിയിൽ ആയിരിക്കുകയും അതിലൂടെ അർദ്ധ കേന്ദ്രയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
Ardha Kendra Yoga 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം നീതിയുടെ ദേവനിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ശനി ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനു ശേഷം തന്റെ രാശിയിൽ മാറ്റം വരുത്തും.  അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ 12 രാശികളിലും രാജ്യത്തും ലോകത്തും അനുഭവപ്പെടും.

ഏകദേശം രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് ശനി ഒരു രാശിയിൽ തന്നെ തുടരും. നിലവിൽ ശനി മീന രാശിയിലാണ്.

ഈ രാശിയിൽ ശുക്രനുമായി ചേർന്ന് ശനി അർദ്ധ കേന്ദ്രയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...  

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ജനുവരി 28 ന് രാവിലെ 7:29 ന് ശനിയും ശുക്രനും പരസ്പരം 45 ഡിഗ്രിയിൽ ആയിരിക്കുകയും അതിലൂടെ അർദ്ധ കേന്ദ്രയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

നിലവിൽ ശുക്രൻ മകരം രാശിയിലാണ്, അവിടെ സൂര്യൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ എന്നിവയുമായി സംയോജിക്കുന്നു. ശുക്രൻ ശനിയുമായി സംയോജിക്കുന്നത് ചില രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.  

മീനം (Pisces):  ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ശനി-ശുക്ര അർദ്ധ കേന്ദ്ര യോഗം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ശനി ലഗ്ന ഭാവത്തിലും ശുക്രൻ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും.

മകരം (Capricorn): ഇവർക്കും ശുക്ര-ശനി അർദ്ധ കേന്ദ്ര യോഗം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലും ശനി രണ്ടാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് ചായ്‌വുള്ളവരായിരിക്കും. തൽഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി തീർത്ഥാടനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും.

ഇടവം (Taurus): ശനി-ശുക്ര സംയോഗത്താൽ രൂപപ്പെടുന്ന അർദ്ധ കേന്ദ്ര യോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കാം. അവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും, ശുക്രൻ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലും ശനി പത്താം ഭാവത്തിലും വസിക്കും. തൽഫലമായി അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചേക്കാം. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കാം.   (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

