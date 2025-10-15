English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Diwali 2025: ദീപാവലി ആഘോഷം വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ? ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം...

Diwali Cleaning Tips: ദീപാവലിക്ക് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. എല്ലാവരും ദീപാവലിക്കായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. 

 

ദീപാവലിക്ക് മുൻപായി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെറിയ ക്ലീനിം​ഗ് പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, സ്വിച്ചുകൾ, വാതിലുകൾ, ജനാലകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് അടുക്കള. എന്തൊക്കെയാണ് അടുക്കള വൃത്തിയാക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. 

 
അടുക്കളയിലെ കൗണ്ടർടോപ് എപ്പോഴും വൃത്തിയായി വയ്ക്കണം. ഈർപ്പവും ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം തുടച്ച് കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയിടാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. വിനാ​ഗിരി കൊണ്ട് കൗണ്ടർടോപ്പ് കഴുകാവുന്നതാണ്. വിനാ​ഗിരിയിൽ അൽപം വെള്ളം ചേർത്ത ശേഷം അതുപയോ​ഗിച്ച് കൗണ്ടർടോപ് തുടച്ചാൽ അത് തിളക്കമുള്ളതാവാനും അണുവിമുക്തമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.  

എപ്പോഴും ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ അടുക്കള. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുക്കളയിൽ എണ്ണയുടെ ഉപയോ​ഗവും ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചുവരിലും ടൈലിലും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലുമൊക്കെ എണ്ണമയം പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കളയാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തുണിമുക്കിയെടുത്ത് എണ്ണമയമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തുടച്ചെടുത്താൽ മതി.  

ഷെൽഫുകളും വൃത്തിയാക്കണം. ഉപയോഗമില്ലാതെ കിടക്കുന്നതാണെലും ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതാണേലും ഇത് ന്നായി സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാം. കഴുകിയതിന് ശേഷം ഉണക്കുകയും വേണം. ശേഷം ഷെൽഫിൽ ടവൽ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വിരിക്കാം.   

അടുക്കള സിങ്ക് ഇടയ്ക്കിടെ വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വല്ലാതെ അഴുക്കും കറയും പിടികൂടും. അണുക്കളും പെരുകും. അതിനാൽ ബേക്കിം​ഗ് സോഡയും വിനാ​ഗിരിയും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴുകുന്നത് സിങ്ക് തിളക്കമുള്ളതാക്കും.   

ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ബർണർ റിങ്ങുകൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പ വഴികളുണ്ട്. ഇത് ചൂടുള്ള സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വച്ച ശേഷം നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകുക.   

