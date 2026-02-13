English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Maha Shivratri 2026: ശിവരാത്രിയിൽ മഹാഭാ​ഗ്യം; ഇവരുടെ ജീവിതം ഇനി മാറി മറിയും, ഭാ​ഗ്യദേവത കനിഞ്ഞരുളും!

Maha Shivratri 2026: ശിവരാത്രിയിൽ മഹാഭാ​ഗ്യം; ഇവരുടെ ജീവിതം ഇനി മാറി മറിയും, ഭാ​ഗ്യദേവത കനിഞ്ഞരുളും!

Shivratri Lucky Zodiacs: ഫെബ്രുവരി 15, ഞായറാഴ്ചയാണ് മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസം വിവിധ രാശികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. 

 

വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളും ഐശ്വര്യവുമാണ് അഞ്ച് രാശികൾക്ക് കൈവരാൻ പോകുന്നത്.

 
മേടം - മേടം രാശിക്കാർക്ക് ശിവരാത്രി ദിവസം ജീവിതത്തിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറെ നാളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ശിവഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനം നിലനിൽക്കും.  

ചിങ്ങം - ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറും. ശിവന് ജലാഭിഷേകം നടത്തുന്നത് ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇരട്ടി ഫലം നൽകും.  

തുലാം - തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ശിവരാത്രി ദിവസത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ദീർഘകാലമായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയേക്കാം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. പുതിയ വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത്.  

വൃശ്ചികം - വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് മഹാശിവരാത്രി ദിവസം ശിവന്റെ പ്രത്യേക കടാക്ഷം ലഭിക്കും. അതുവഴി ഇവർക്കുള്ള ശത്രുദോഷങ്ങൾ അകലും. മത്സരപരീക്ഷകളിൽ വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭാഗ്യം ഇക്കൂട്ടർക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കും. അതിനാൽ‌ ലോട്ടറി പോലെയുള്ള ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും.  

കുംഭം - കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ​ഗുണകരമായ സമയമാണിത്. വിദേശ യാത്ര പോകാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം അനുകൂലമാണ്. വരുമാനം വർധിക്കും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം വർധിക്കും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

