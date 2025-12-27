Planetary Transit On January: ജനുവരിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം മുതൽ വിപരീത യോഗം വരെ; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും

January 2026 Lucky Zodiac Signs: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസമായ ജനുവരി 12 രാശിക്കാർക്കും വളരെയധികം മഹത്വപൂർണ്ണമാണ്.
January 2026 Lucky Zodiac Signs: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസമായ ജനുവരി 12 രാശിക്കാർക്കും വളരെയധികം മഹത്വപൂർണ്ണമാണ്. മകര രാശിയിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ വിന്യാസം നിരവധി സുപ്രധാന രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ജനുവരി 24 ന് ശുക്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, സൂര്യൻ എന്നിവ ശനിയുടെ രാശിയായ മകരത്തിൽ സംഗമിക്കും.
തൽഫലമായി ബുധനും സൂര്യനും കൂടിച്ചേർന്ന് ബുധാദിത്യയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധി ശക്തിയും ഭാഗ്യവും ഉൾപ്പെടെ പല മേഖലകളിലും വിജയം നേടിത്തരും.
വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരന്മാരായ ബുധനും ശുക്രനും കൂടിച്ചേരുന്നത് ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, ദാമ്പത്യ സാധ്യതകൾ, സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വർദ്ധനവ് വരുത്തും.
ശുക്രനും സൂര്യനും കൂടിച്ചേരുന്നത് ശുക്രദിത്യ യോഗം സൃഷ്ടിക്കും, ചൊവ്വയും സൂര്യനും കൂടിച്ചേരുന്നത് മംഗളാദിത്യ യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഈ രണ്ട് രാജയോഗങ്ങളുടെയും രൂപീകരണം ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും വർദ്ധിച്ച അഹങ്കാരത്തിനും കാരണമായേക്കാം.
ജനുവരിയിൽ മകരം രാശിയിൽ ചതുർഗ്രഹി, ലക്ഷ്മി നാരായണൻ, ബുധാദിത്യ, ശുക്രാദ്യൻ, മംഗളാദിത്യൻ, സമസപ്തക യോഗം എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളും.
ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും. ഈ വിശകലനം രാശിയുടെ ലഗ്നത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ജനുവരിയിലെ ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...
മേടം (Aries): ഈ രാശിക്കാർക്ക് ജനുവരിയിൽ ധാരാളം ഭാഗ്യം ലഭിച്ചേക്കാം. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം അവർക്ക് വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചേക്കാം. സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, സഹോദരങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
ഇടവം (Taurus): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ജനുവരിയിൽ പ്രത്യേക ഫലങ്ങളുണ്ടാകും.കുട്ടികളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, ഭാവി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയിലെ ശനിയുടെ ഭാവം പിതാവ്, ഗുരു, പൂർവ്വിക സ്വത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗങ്ങളെ സജീവമാക്കുന്നു
ധനു (Sagittarius): ഇവർക്കും ജനുവരിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ സമയമാ ഇവർക്ക് ലോട്ടറി, വ്യാപാരം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സൂര്യൻ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അത്തരം സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം കാരണം അവ ഭാഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. ജോലിയിലോ ബിസിനസിലോ മാറ്റങ്ങളും പെട്ടെന്നുള്ള നേട്ടങ്ങളും കൊണ്ടുവരും. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യാഴം പണം, വാഹനങ്ങൾ, ഇണ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു.
മകരം (Capricorn): ഈ രാശിയുടെ സംക്രമണം ശനിയുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലെ സ്ഥാനം പൊതുവെ വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ശനി ലഗ്നത്തിന്റെയും രണ്ടാം ഭാവത്തിന്റെയും അധിപനായിരിക്കുമ്പോൾ. മകരം രാശിക്കാരുടെ ജാതകത്തിലെ ഈ സ്ഥാനം വ്യക്തിയെ ധൈര്യശാലിയും കഠിനാധ്വാനിയും ദീർഘകാല വിജയം കൊണ്ടുവരുന്നു. സന്താനങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തിനും, ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനത്തിനും, അവരുടെ ഭാഗ്യത്തിനും, പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കും ശക്തമായ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
