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Athisambanna Yogam 2026: അളവറ്റ സമ്പത്ത് വന്നുചേരും; ഈ രാശിക്കാരെ നാളെ മുതൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല്ല..!

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 05, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:27 PM IST

Athisambanna Yogam 2026: അതിസമ്പന്ന യോഗത്തിലൂടെ ജൂണ്‍ 6 മുതല്‍ ചില രാശിക്കാര്‍ക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നു ചേരും

 

ഏതൊക്കെ രാശിക്കാര്‍ക്കാണ് അതിസമ്പന്ന യോഗം ഗുണം ചെയ്യുകയെന്ന് നോക്കാം

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ചിങ്ങം രാശി: പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്താനാകും. പലവഴിക്കും ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായി ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാൻ ഇടയാകും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമാധാനം വന്നുചേരും.

 

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തുലാം രാശി: എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കും. അതിനാൽ ലോട്ടറി എടുത്താൻ വിജയം നേടാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകും. ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ സമയമാണ്. അവിവാഹിതരായി തുടരുന്നവര്‍ക്ക് യോജിച്ച പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താനാകും. 

 

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ധനു രാശി: ജീവിതത്തില്‍ ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. സ്വർണ്ണം പോലെ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ കൈവരും. വസ്തു സംബന്ധമായ ഇടപാടുകിളിൽ നിന്നും ലാഭം കൊയ്യും. ആസ്തി വർദ്ധിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും. കോടതി കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം വന്നുചേരും. കലാകായിക മത്സരങ്ങളിൽ വിജയം നേടാനാകും.

 

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കുംഭം രാശി: പുതിയ വീട് വാങ്ങാനും വാഹനം വാങ്ങാനും അനുകൂല സമയമാണ്. പൂർവ്വീക സ്വത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നുചേരും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രശസ്തി നേടും. ബിസിനസ്സുകാർക്കും അനുകൂലമായ സമയമാണ്.

 

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Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

TAGS:
Athisambanna Yogam 2026
Horoscope 2026
Astrology 2026
അതിസമ്പന്ന യോഗം

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