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August Month Astrology: ഓഗസ്റ്റിൽ ഡബിൾ ധനയോഗം; ​ഗ്രഹമാറ്റത്തിലൂടെ ഈ രാശികളുടെ ഭാ​ഗ്യം തെളിയും!

Written ByKarthika V
Published: Jul 26, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:05 PM IST

August Horoscope: ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ആറ് പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംക്രമണമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാ രാശികളെയും ഇത് ബാധിക്കും. 

 

സൂര്യൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ, രാഹു എന്നീ ​ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംക്രമണമാണ് ഓ​ഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 12 രാശികളെയും സംക്രമണം ബാധിക്കും. 5 രാശിക്കാർക്ക് ​ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ സംക്രമണം ​ഗുണം ചെയ്യും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.

 

1/6

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മാസം മികച്ചതായിരിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയതും ലാഭകരവുമായ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. തൊഴിലിൽ പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. 

 

2/6

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മാസം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പൂർണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സമയം അനുകൂലമാണ്. 

 

3/6

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ കാലയളവായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. 

 

4/6

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ​ഗുണകരമായ മാസമായിരിക്കും ഓ​ഗസ്റ്റ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. മാനസിക സന്തോഷം ലഭിക്കും. 

 

5/6

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് പൂർണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഇത് ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും. 

 

6/6

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

TAGS:
Astrology
Astro news
Grah Gochar

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