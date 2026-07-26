August Horoscope: ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ആറ് പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംക്രമണമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാ രാശികളെയും ഇത് ബാധിക്കും.
സൂര്യൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ, രാഹു എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംക്രമണമാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 12 രാശികളെയും സംക്രമണം ബാധിക്കും. 5 രാശിക്കാർക്ക് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ സംക്രമണം ഗുണം ചെയ്യും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മാസം മികച്ചതായിരിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയതും ലാഭകരവുമായ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. തൊഴിലിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മാസം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പൂർണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സമയം അനുകൂലമാണ്.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ കാലയളവായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമായ മാസമായിരിക്കും ഓഗസ്റ്റ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. മാനസിക സന്തോഷം ലഭിക്കും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് പൂർണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഇത് ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും.
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