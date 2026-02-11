Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Surya Budh Rahu Shukra Yuti: ജ്യോതിഷപ്രകാരം സൂര്യൻ ശനിയുടെ മൂലത്രികോണ രാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുംഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്.
ഫെബ്രുവരി 13 ന് സൂര്യൻ ശുക്രൻ, ബുധൻ, രാഹു എന്നിവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുംഭരാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. നാല് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ സംയോജനം ഒരു ചതുർഗ്രഹ യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
ശനിയുടെ കുംഭ രാശിയിലുള്ള ഈ ചതുർഗ്രഹ യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ചില രാശിക്കാർക്ക് പല മേഖലകളിലും ഗുണം ചെയ്യും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...
ദൃക് പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ഫെബ്രുവരി 13 ന് പുലർച്ചെ 4:14 ന് സൂര്യൻ കുംഭരാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും.
അവിടെ ബുധൻ, ശുക്രൻ, രാഹു എന്നിവർ ഇതിനകം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സൂര്യന്റെയും രാഹുവിന്റെയും സംയോജനം ഒരു ഗ്രഹണം സൃഷ്ടിക്കും ഇത് ശുഭകരമായി കണക്കാക്കില്ല.
ലക്ഷ്മി നാരായണന്റെയും ശുക്രദിത്യ യോഗത്തിന്റെയും രൂപീകരണം ഈ അശുഭ യോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും. തൽഫലമായി ഈ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമാകും.
ഇടവം (Taurus): ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചതുർഗ്രഹ യോഗത്താൽ പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ രാശിയുടെ പത്താം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ, ശുക്രൻ, സൂര്യൻ, രാഹു എന്നിവരുടെ സംയോജനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ കരിയറിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. അവരുടെ ജോലിഭാരവും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും
ധനു (Sagittarius): ഇവർക്കും ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക യോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. അവർക്ക് കാര്യമായ കരിയർ നേട്ടങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും. സ്ഥലം മാറ്റത്തിനും സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം മികച്ച സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ആത്മവിശ്വാസവും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും.
തുലാം (LIbra): ഇവർക്കും ഈ യോഗം അനുകൂലമായിരിക്കാം. സൂര്യൻ, ബുധൻ, രാഹു, ശുക്രൻ എന്നിവർ ഈ രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ സംഗമിക്കുന്നു. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ കാലയളവ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകാൻ സാധ്യത, മോഡലിംഗ്, അഭിനയം, കല മുതലായവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)