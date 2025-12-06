Samasapthaka Yoga: ശത വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ സമസപ്തക യോഗം ഇവരുടെ തലയിലെഴുത്ത് തിരുത്തിക്കുറിക്കും!

Shukra Guru Yuti: വേദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ധനു രാശിയിലെ ശുക്രന്റെ സംക്രമണം വ്യാഴവുമായി ചേർന്ന് സമസപ്തകയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും...
Shukra Gochar 2026: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ആഡംബരത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദാതാവായ ശുക്രൻ 2026 ൽ ധനു രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.
ധനു രാശിയിലെ ശുക്രന്റെ സംക്രമണം വ്യാഴവുമായി ചേർന്ന് സമസപ്തക യോഗം സൃഷ്ടിക്കും, ഇത് 12 രാശിക്കാരെയും സ്വാധീനിക്കും. എങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർ പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
ഇവർക്ക് പുതിയ ജോലിയും കരിയർ പുരോഗതിയും ഒപ്പം സന്തോഷവും സംതൃപ്തവുമായ മനസ്സ് നേടാനും സാധ്യത. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...
കർക്കടകം (Cancer): ഇവർക്ക് സമസപ്തക രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഗുണകരമാകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. പ്രണയകാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പ്രണയ വിവാഹം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ബിസിനസുകാർക്ക് ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് വികസിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കരിയർ പെട്ടെന്ന് ഉയരും, പുതിയ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കും.
ധനു (Sagittarius): സമസപ്തക രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സമയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും അന്തസ്സും നേടാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജോലി ശൈലി മെച്ചപ്പെടും, വ്യക്തിത്വം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. സ്വത്തുമായോ പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്കായി കൂടുതൽ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകും. ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം പ്രണയം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും.
മകരം (Capricorn): ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്കും അനുകൂലയിരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി, സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നല്ല പിന്തുണ, ചിന്തകൾ അവരുമായി തുറന്ന് പങ്കിടും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അതുല്യമായ ഊർജ്ജം അനുഭവപ്പെടും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ബിസിനസുകാർക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)