  • Trigrahi Yoga 2026: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമഴ..!

Trigrahi Yoga 2026: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമഴ..!

Trigrahi Yoga 2026: അപൂര്‍വ്വ ഗ്രഹസംയോജനത്തിലൂടെ പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ 3 രാശിക്കാര്‍ക്ക് കൊയ്ത്തുകാലം

 

ഈ ഗ്രഹസംയോജനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷം സമ്മാനിക്കും. തൊഴില്‍, വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രണയം, കുടുംബം എന്നിവയില്‍ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരും

 
സൂര്യന്‍, ബുധന്‍, ശുക്രന്‍ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങള്‍ മകരം രാശിയില്‍ സംഗമിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായാണ് പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ത്രിഗ്രഹി യോഗം സംഭവിക്കുക. 2026- ജനുവരി 17 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 3 വരെയാണ് തല്‍ഫലമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുക.   

മേടം രാശി: സമ്പത്ത് വര്‍ദ്ധിക്കും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകും. ബിസിനസില്‍ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനിടയാക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. കുടുംബത്തില്‍ മംഗള കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കാനിടയാകും. സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും.   

ധനു രാശി: ബിസിനസ് മേഖലകളില്‍ മികച്ച മാറ്റങ്ങള്‍ തേടിയെത്തും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാനാവും. മത്സരപ്പരീക്ഷകളില്‍ വിജയിക്കാനാകും. വിദേശയാത്രകള്‍ നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അത് നേടാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. സമൂഹത്തില്‍ അംഗീകാരവും ആദരവും തേടിയെത്തും.   

മീനം രാശി: ബിസിനസ് രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ശമ്പള വര്‍ദ്ധനവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യയുണ്ട്. തൊഴില്‍ അന്വേഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പുത്തന്‍ അവസരം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കോ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങള്‍ക്കും വിദേശയാത്രകള്‍ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് മുന്നേറും.  

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

