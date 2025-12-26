English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope 2026: നാല് യോഗങ്ങളുടെ മഹാസംയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ കുടിലിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലെത്തും..!

Horoscope 2026: ഹംസ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം, ബുധാദിത്യ യോഗം, മഹാലക്ഷ്മി യോഗം, ഗജകേസരി യോഗം എന്നിവയാണ് 2026ല്‍ ഒരുമിച്ച് രൂപപ്പെടുന്നത്

 

വേദജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം പലപ്പോഴും സവിശേഷമായ ഭാഗ്യമണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. വ്യാഴവും ശനിയും ഈ വര്‍ഷം ഒന്നിച്ച് ചേരുന്നു. വ്യാഴം രണ്ട് തവണയാണ് തന്റെ രാശി മാറുന്നത്. ശനിയാകട്ടെ വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ മീനം രാശിയില്‍ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും. അതിന്റെ ഫലമായാണ് ഈ യോഗങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുന്നത്. 

 
ഇടവം രാശി: ജീവിതത്തില്‍ സ്ഥിരത കൈവരാനിടയാകും. കരിയറില്‍ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാള്‍ ഉയര്‍ച്ചയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ബിസിനസ്സിലും ലാഭം കൊയ്യാനിടയാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ജീവിതത്തില്‍ ഉയര്‍ച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.  

മിഥുനം രാശി: ആഘ്രഹിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം നേടാനാകും. ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. ബിസിനസ്സിനും കരിയറിനും ഉചിതമായ സമയമാണിത്. ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകും.   

കര്‍ക്കിടകം രാശി: ജീവിതം പുരോഗതിയിലേക്കെത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഇരട്ടിയായി ഭവിക്കും. കുടുംബജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. ബഹുമാനവും ആദരവും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക കാര്യത്തില്‍ അല്ലല്ലില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകും.  

തുലാം രാശി: എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകും. തൊഴിലില്‍ മികച്ച മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാനിടയാകും. എല്ലാ ഫലങ്ങളും രണ്ടിരട്ടിയായി വന്നുചേരും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. ജീവിതത്തില്‍ ഉയര്‍ച്ചയുണ്ടാകും.   

മീനം രാശി: സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ജോലികളെല്ലാം കൃത്യമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാവും. തൊഴില്‍ രംഗത്തും ബിസിനസ് രംഗത്തും നല്ല വളര്‍ച്ചയുണ്ടാകും. കരിയറിനും അനുകൂലമായ സമയമാണിത്.   

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

