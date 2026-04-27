  • Lakshmi Narayana Rajayoga: ലക്ഷ്‌മി നാരായണ രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് കഷ്‌ടപ്പാടിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം..!

Lakshmi Narayana Rajayoga: ലക്ഷ്‌മി നാരായണ രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് കഷ്‌ടപ്പാടിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം..!

Lakshmi Narayana Rajayoga: കാത്തിരുന്ന വിജയങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാനാകുന്ന രാജയോഗം

 

ലക്ഷ്‌മി നാരായണ രാജയോഗത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുന്ന രാശിക്കാർ ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം

 
ഇടവം രാശി: ഇതുവരെ അനുഭവിച്ച കഷ്ട്ടപ്പാടുകൾക്ക് ഫലം ലഭിക്കും. സ്ഥിരമായ വരുമാന വർധനവുണ്ടാകും. മുൻകാല പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകും. ഉയർച്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.   

ചിങ്ങം രാശി: ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ജോലിയിലെ ഉയർച്ചയിലൂടെയോ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയിലൂടെയോ അധിക വരുമാനം ലഭിക്കാനിടയാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് അഹംഭാവം മൂലമുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.  

വൃശ്ചികം രാശി: ധനലാഭത്തിനുള്ള യോഗമുണ്ടാകും. ഡിജിറ്റൽ ജോലികൾ, ഗവേഷണ മേഖലകൾ, നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പ്രയോജനപ്രദമാകും. വരുമാനം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഫൈലുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക.  

മകരം രാശി: കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭ്യമാകും. വർഷങ്ങളായുള്ള അച്ചടക്കം, കഠിനാധ്വാനം, ശ്രദ്ധാപൂർവമായ സമ്പാദ്യം എന്നിവയുടെ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിലും ഗുണം ചെയ്യും.  

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

