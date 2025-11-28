English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Trigrahi Yoga 2025: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനമായി മാറും

Trigrahi Yoga 2025: സാമ്പത്തികം, കരിയര്‍, ധനം, ദാമ്പത്യം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ കൈവരും

 

ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിൽ ഭാഗ്യത്തിന്റെ പിന്തുണയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വരുന്നത്. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാര്‍ക്കാണ് ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഗുണാനുഭവങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതെന്ന് നോക്കാം

 
മേടം രാശി: ജീവിതത്തിൽ ഗുണപരമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. ഭാഗ്യത്തിന്റെ കാലമാണ്. സാമ്പത്തികമായി മികച്ച കാലമാണ്. ജോലിയിലും പുരോഗതി കൈവരും. ബിസിനസിലും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും  

മിഥുനം രാശി: നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും ജീവിതം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരും.   

ചിങ്ങം രാശി: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനും മികച്ച സമയമാണിത്. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ലഭിക്കും.   

ധനു രാശി: ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൈവരും. അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ബന്ധുക്കളുടേയും സുഹൃത്തുക്കളുടേയും പിന്തുണ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ലഭിക്കും.  

മീനം രാശി: ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം നിറയും. ബിസിനസ്സിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരും. പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം കെട്ടുറപ്പുള്ളതാകും. ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉചിതമായ സമയമാണിത്.   

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

